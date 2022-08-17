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"Сдаться в плен, или научиться плавать": офицер ВСУ назвал сценарий для войск РФ после удара на юге

17 августа 2022, 20:13

Генералитет России уже перебрался на левый берег Днепра, что деморализует личный состав армии оккупантов, сказал Игорь Лапин.

ВСУ Войска РФ
ВСУ будут ломать логистику войск РФ на юге путем уничтожения мостов - Лапин / Коллаж УНИАН

Вооруженные силы Украины будут работать над тем, чтобы отрезать логистические цепи оккупантов на юге путем сокрушения мостов. Российские генералы уже отправились на левый берег Днепра, что стало деморализующим факторов для войск оккупантов. Захватчики будут искать возможности на других фронтах. На Донецком направлении они попытаются усиленно атаковать силы украинской обороны. Об этом заявил офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин.

В эфире Эспрессо ТВ он рассказал о том, что Украина намерена отрезать логистику оккупантов на юге. После реализации такого плана у них будет только два варианта – либо сдаться в плен, либо научиться плавать. Российские генералы уже переместились на левый берег Днепра.

"Украина будет пытаться отрезать логистику российской группировке путем уничтожения мостов. После этого россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать. Российский генералитет уже перебрался на левый берег Днепра. И этот фактор деморализует личный состав армии РФ", - объяснил ситуацию Лапин.

Также он добавил, что Россия будет искать возможности на других фронтах. На Донецком направлении оккупанты попытаются усиленно атаковать подразделения сил обороны Украины.

"Россиянам предстоит иметь успех в другом месте. На Донецком направлении они будут продолжать пытаться душить украинских защитников", - подчеркнул Игорь Лапин.

Ситуация на юге Украины

В Джанкойском районе оккупированного Крыма 16 августа прозвучали взрывы. Жители полуострова видели черный дым. Позже стали известны сведения о двух пожарах – на трансформаторной подстанции и сладе боеприпасов оккупантов в поселке Майское.

Спустя несколько часов появилась информация о взрывах в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе. Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что там была военная база с 12 боевыми самолетами Су-24М и С-25М.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет право наносить удары по Крыму оружием, которое поступает с Запада. По его словам, между Киевом и Вашингтоном действует договоренность о неприменении украинским государством оружия по территории РФ. Безусловно, она не распространяется на оккупированные территории.

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