Кандидат на должность министра образования оскандалился научным плагиатом

Сергей Шкарлета может стать новым министром образования / Фото: скриншот

Исследователи обнаружили плагиат в монографии, соавтором которой является ректор Черниговского НТУ и кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет.

Как сообщается на сайте Ошибки и фальсификации в научных исследованиях, автор разоблачительной статьи Виктор Садовый утверждает, что в монографии Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине (С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький) есть "заимствованные" части текста из статьи под авторством Татьяны Бугай Методичные подходы к оценке эффективности бюджетного процесса в Украине.

По словам аналитика, статья Бугай была выпущена на три года ранее, нежели монография Шкарлета. Однако ее даже не указали в списке литературы, которая использовалась при создании работы.

Также кандидат на пост министра из статьи Бугай позаимствовал таблицы, также не указав источник в литературе.

Читайте такжеКак коронавирус может изменить украинское образование"В три раза больший по объему текст позаимствован из статьи Оксаны Апаровой Финансовые инструменты государственной политики экономического развития: европейский опыт - это почти вся статья переписана. И, понятно, ссылки на нее в монографии нет", - отметил автор материала.

Как известно, ранее ажиотаж спровоцировала новость, что ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета могут назначить министром образования и науки. Он ранее состоял в Партии регионов, поддерживал президента-беглеца Виктора Януковича и получал награды от бывшего главы Минобразования Дмитрия Табачника.

Как ранее сообщалось, сотрудники Киевской прокуратуры совместно с СБУ и Нацполицией задержали руководителя одного из директоратов Министерства образования и науки во время получения им неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США и 165 тысячи гривен.

Напомним, в апреле по подозрению в получении взятки задержали заместителя главы Киевской государственной администрации Николая Поворознюка. Сообщалось, что он якобы требовал 125 тысяч долларов взятки от компании-застройщика.