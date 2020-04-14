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СБУ поймала первого зама Виталия Кличко на крупной взятке

14 апреля 2020, 22:13

Чиновник требовал неправомерную выгоду от предпринимателя.

Паровозника обвиняют в коррупции / Фото: НВ

Служба безопасности Украины задокументировала противозаконные действия первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника.

Как сообщает НВ со ссылкой на собственные источники, чиновник через посредника требовал от предпринимателя и представителя компании-застройщика 125 тысяч долларов.

За взятку чиновник предлагал влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

Сначала правоохранители задержали посредника, который представлял интересы Паровозника, в момент получения взятки в размере 60 тысяч долларов. Затем стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить 246 тысяч долларов взятки с другого объекта строительства.

Сотрудники СБУ 14 апреля задержали посредника, который представлял коррупционные интересы Паровозника. В КГГА в рамках уголовного производства проходят обыски.

/ Фото: НВ
/ Фото: НВ

"Задокументировано противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Н. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений", — говорится в сообщении СБУ.

Как ранее сообщалось, правоохранители задержали директора одного из предприятий Укроборонпрома. Так, на взятке попался руководитель Шосткинского казенного завода Звезда.

Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки.

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