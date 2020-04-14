СБУ поймала первого зама Виталия Кличко на крупной взятке

Чиновник требовал неправомерную выгоду от предпринимателя.
Служба безопасности Украины задокументировала противозаконные действия первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника.
Как сообщает НВ со ссылкой на собственные источники, чиновник через посредника требовал от предпринимателя и представителя компании-застройщика 125 тысяч долларов.
За взятку чиновник предлагал влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.
Сначала правоохранители задержали посредника, который представлял интересы Паровозника, в момент получения взятки в размере 60 тысяч долларов. Затем стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить 246 тысяч долларов взятки с другого объекта строительства.
Сотрудники СБУ 14 апреля задержали посредника, который представлял коррупционные интересы Паровозника. В КГГА в рамках уголовного производства проходят обыски.
"Задокументировано противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Н. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений", — говорится в сообщении СБУ.
Как ранее сообщалось, правоохранители задержали директора одного из предприятий Укроборонпрома. Так, на взятке попался руководитель Шосткинского казенного завода Звезда.
Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки.