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Суд перенес заседание по избранию меры пресечения для Стерненко

12 июня 2020, 23:16

Решение по делу активиста принимала киевская инстанция.

Стерненко суд избрал меру пресечения
Сергею Стерненко суд пока не избрал меру пресечения / УНИАН

В пятницу, 12 июня, в Киеве Шевченковский райсуд пока не избрал меру пресечения активисту из Одессы Сергею Стерненко, которому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, поскольку судья принял решение перенести заседание.

Суд продолжит заседание об избрании меры пресечения активисту 15 июня в 10:00. Об этом сообщил судья Владимир Бугиль.

В рамках заседания защита обвиняемого несколько раз просила об отводе следственного судьи и прокурора, однако ходатайство каждый раз было отклонено.

Сторона обвинения просит для Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее – 11 июня, в СБУ Сергею Стерненко сообщили о подозрении по таким статьям УК: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Сергей Стерненко суд
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