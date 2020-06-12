Суд перенес заседание по избранию меры пресечения для Стерненко

Решение по делу активиста принимала киевская инстанция.
В пятницу, 12 июня, в Киеве Шевченковский райсуд пока не избрал меру пресечения активисту из Одессы Сергею Стерненко, которому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, поскольку судья принял решение перенести заседание.
Суд продолжит заседание об избрании меры пресечения активисту 15 июня в 10:00. Об этом сообщил судья Владимир Бугиль.
В рамках заседания защита обвиняемого несколько раз просила об отводе следственного судьи и прокурора, однако ходатайство каждый раз было отклонено.
Сторона обвинения просит для Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее – 11 июня, в СБУ Сергею Стерненко сообщили о подозрении по таким статьям УК: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).
Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.