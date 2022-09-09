Шеф ЦРУ "опустил" Путина: войной в Украине слил слабость армии РФ

В США потроллили Владимира Путина / Коллаж УНИАН

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину выглядит провалом.

По его мнению, войной против Украины президент России Владимир Путин показал только слабые места российской армии, сообщает Newsweek.

"Мало того, что была выявлена слабость российских вооруженных сил, в результате этого будут нанесены долгосрочные убытки российской экономике и поколениям россиян", - отметил шеф ЦРУ.

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Он отметил успехи ВСУ на Харьковщине и подчеркнул, что России придется платить очень высокую цену в течение длительного времени.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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