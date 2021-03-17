Школьников 4 и 9 классов освободили от важных экзаменов

МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году.
Минобразования порадовало учеников 4 и 9 классов - они были освобождены прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году. На такой шаг пошли из-за ситуации с коронавирусом в стране.
"МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году", - заявили в Минобразования.
Как пояснили в Минобразования, в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись "освобожден (а)".
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"Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19", - пояснили в МОН.
Это решение Минобразования вступит в силу в день его опубликования в Официальном вестнике Украины.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
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