Школьников 4 и 9 классов освободили от важных экзаменов

МОН освободило учеников / REUTERS

Минобразования порадовало учеников 4 и 9 классов - они были освобождены прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году. На такой шаг пошли из-за ситуации с коронавирусом в стране.

"МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году", - заявили в Минобразования.

Как пояснили в Минобразования, в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись "освобожден (а)".

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"Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19", - пояснили в МОН.

Это решение Минобразования вступит в силу в день его опубликования в Официальном вестнике Украины.

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