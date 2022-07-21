Шла домой из стоматологии: в Виннице ушла из жизни 20-летняя жертва русского ракетного удара

Как пишут чиновники, юная Ольга Лысенко с тяжелыми ранениями находилась в больнице, но медикам, к сожалению, не удалось сохранить ей жизнь.
В Виннице, в четверг, 21 июля, скончалась еще одна жертва российского ракетного удара – 20-летняя Ольга Лысенко. Об этом заявил руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
Девушка с тяжелыми ранениями находилась в больнице, но медикам, к сожалению, не удалось сохранить ей жизнь.
"Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога. 98% ожогов тела", — рассказал Борзов.
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Напомним, 14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В гражданское сооружение попали три ракеты российских захватчиков. Также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.
Известно о 24 погибших мирных жителях - в том числе троих детях. Более сотни людей ранены. Судьба десятков украинцев неизвестна.
17 июля в Виннице прошла церемония прощания с 4-летней Лизой Дмитриевой, которая погибла 14 июля в результате ракетного обстрела города российскими войсками.
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