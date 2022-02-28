Шмигаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре

/ Фейсбук Д. Шмыгаля

Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

"Украинцы давно доказали, что все мы — неотъемлемая часть европейского сообщества.

Пришло время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре", - сообщил премьер-министр в своем телеграмм канале.

"Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно, и справедливо.

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Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!",- добавляет он.

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