Шмигаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре

Премьер-министр отмечает, что Украина является неотъемлемой частью европейского сообщества
Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.
"Украинцы давно доказали, что все мы — неотъемлемая часть европейского сообщества.
Пришло время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре", - сообщил премьер-министр в своем телеграмм канале.
"Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно, и справедливо.
Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!",- добавляет он.
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