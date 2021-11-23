"Шо исполняешь, а?" В Киеве прохожий увидел, как подростки ломают самокат, и решил их проучить

В Киеве произошел конфликт из-за самоката / Reuters

В городе Киеве на улице Вадима Гетьмана случайный прохожий увидел, как подростки ломают самокат Bolt, и решил их проучить. Он в нецензурной форме выразил им замечание, после чего прибегнул мерам физического воздействия.

На опубликованном в Telegram-канале Киев Оперативный видео можно увидеть, как к группе подростков, которые ломали средство передвижения, подошел мужчина и сделал им замечание в нецензурной форме. После этого он решил применить меры физического воздействия.

Читайте такжеБорьба, удары с ног и наручники: в Умани пьяная женщина украла самокат и устроила драку с полицией"Нашелся неравнодушный гражданин, своеобразно объяснивший ребятам, что так делать нельзя", - подчеркивается в публикации.

Напомним, в июне власти Киева подписали меморандум с операторами услуг проката электросамокатов. Речь идет о запуске мер, связанных с ограничением скорости и территориями передвижения для самокатов. Теперь по городу на таких самокатах можно ездить со скоростью не выше 20 километров в час. В пешеходных зонах максимальная скорость – 14 километров в час. Самокаты запрещено парковать в исторических центрах и возле здания ряда государственных учреждений.

В сентябре в Одессе четверо подростков избили мужчину, который сделал им замечание из-за нарушения тишины. Один из них забросал его камнями, а другой несколько раз ударил самокатом.

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