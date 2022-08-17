Шольц заговорил о новых поставках для ВСУ и оправдался за медленную помощь

Владимир Зеленский и Олаф Шольц / president.gov.ua

Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласился с утверждением о том, что Германия якобы "нерешительно" поддерживает Украину оружием в войне с Россией.

Германия помогает Украине оружием, тем самым "порвав с многолетней позицией в немецкой политике", подчеркнул он в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

Канцлер ФРГ уточнил, что на первом этапе Германия "достала со склада" вооружение, которое было в доступности: противотанковые снаряды, зенитные ракеты типа "Стингер" и боеприпасы.

"Следующие шаги были значительно сложнее, и сегодня речь идет об очень сложных системах, требующих недельной подготовки украинских солдат, это системы тяжелого вооружения, такие как бронированные гаубицы типа 2000, зенитная машина "Гепард", система запуска ракет "Марс II" или зенитная система IRIS -T, которая настолько новая, что даже у бундесвера нет ее", - сказал Шольц.

Он отметил, что одновременно в Европе думают о том, как можно продолжать оснащать Украину системами и количеством боеприпасов, которые "необходимы для продолжения оборонной борьбы".

Ранее Шольц заявил, что продолжает разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что прямые переговоры очень важны, особенно во время кризиса, "как бы трудно это ни было".

Он подчеркнул, что не видит в обозримом будущем нормализации отношений с РФ. Политик подчеркнул, что Российская Федерация ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения.

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