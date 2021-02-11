Схождение лавины на Львовщине оказалось фейком: в ГСЧС сделали заявление

В ГСЧС опровергли информацию о лавине на трассе Киев-Чоп.
В государственной службе по чрезвычайным ситуациям не подтвердили информацию о сходе лавины на трассу международного значения Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области с горного массива Плай. Видео, которое распространяют в соцсетях, спасатели называют фейком.
"Видео, которое распространяют в сети с якобы лавиной, сходящей на трассу Киев-Чоп - это фейк, к нам не поступало никаких сообщений о сходе лавины на трассу, и при коммуникации с другими службами мы выяснили, что к ним также не поступало сообщений о сходе лавины на трассу", - пояснили в Управлении ГСЧС Закарпатской области, передает РБК-Украина.
В управлении ГСЧС Закарпатья отметили, что данное видео было снято в Швейцарии.
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Как ранее сообщалось, СМИ распространили видеозапись, где изображено, как якобы лавина выходит на дорогу трассы Киев-Чоп.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Осадки в Украине прекратятся только с воскресенья-понедельника, 14-15 февраля. А уже с 13 февраля на всю территорию страны распространятся морозы. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
- "С понедельника-вторника морозы в западных, северных и центральных областях в ночные часы будут достигать 20-26 градусов Цельсия. Дневная температура также будет 10-15 градусов мороза. На юге и востоке морозы будут немного меньше – 10-15, 13-18 градусов", - сказала синоптик.
- Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. В то же время значительное потепление ожидается в середине марта, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.