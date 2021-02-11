Схождение лавины на Львовщине оказалось фейком: в ГСЧС сделали заявление

Спасатели назвали фейком схождение лавины / ГСЧС

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям не подтвердили информацию о сходе лавины на трассу международного значения Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области с горного массива Плай. Видео, которое распространяют в соцсетях, спасатели называют фейком.

"Видео, которое распространяют в сети с якобы лавиной, сходящей на трассу Киев-Чоп - это фейк, к нам не поступало никаких сообщений о сходе лавины на трассу, и при коммуникации с другими службами мы выяснили, что к ним также не поступало сообщений о сходе лавины на трассу", - пояснили в Управлении ГСЧС Закарпатской области, передает РБК-Украина.

В управлении ГСЧС Закарпатья отметили, что данное видео было снято в Швейцарии.

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Как ранее сообщалось, СМИ распространили видеозапись, где изображено, как якобы лавина выходит на дорогу трассы Киев-Чоп.

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