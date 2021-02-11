В Украине лавина завалила международную трассу

На трассе Киев-Чоп сошла лавина

В четверг, 11 февраля, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло схождение лавины, которая заблокировала участок дороги международного значения Киев-Чоп.

Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области на высоте 600 метров над уровнем моря, сообщает местное издание Транскарпатия.

"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - рассказали в агентстве.

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.