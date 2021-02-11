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В Украине лавина завалила международную трассу

11 февраля 2021, 20:25

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.

На трассе Киев-Чоп сошла лавина

В четверг, 11 февраля, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло схождение лавины, которая заблокировала участок дороги международного значения Киев-Чоп.

Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области на высоте 600 метров над уровнем моря, сообщает местное издание Транскарпатия.

"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - рассказали в агентстве.

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.

  • Напомним, ранее в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.
  • Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.
  • Индии сошел ледник - около 150 человек пропали без вести. Это произошло в штате Уттаракханд на севере страны. Все пропавшие без вести - рабочие со стройплощадки энергетического проекта Риши Ганга, сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала.

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