В Украине лавина завалила международную трассу

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.
В четверг, 11 февраля, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло схождение лавины, которая заблокировала участок дороги международного значения Киев-Чоп.
Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области на высоте 600 метров над уровнем моря, сообщает местное издание Транскарпатия.
"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - рассказали в агентстве.
В Сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.
- Напомним, ранее в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.
- Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.
- Индии сошел ледник - около 150 человек пропали без вести. Это произошло в штате Уттаракханд на севере страны. Все пропавшие без вести - рабочие со стройплощадки энергетического проекта Риши Ганга, сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала.
Автор: Екатерина Трохимчук