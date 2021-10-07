Штормовой ветер и местами заморозки: прогноз погоды на четверг, 7 октября

7 октября в Украине будет прохладная осенняя погода / УНИАН

В четверг, 7 октября, в Украине продолжит снижаться температура. В большинстве регионов ожидается небольшая облачность или ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов.

Теплее всего будет в Закарпатской области, где воздух прогреется до +19°. В остальных же областях будет +12°...+15°. Однако ночью прогнозируют заморозки (0... +2 градуса) в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Исключение составляет только крайний юг и Закарпатье, сообщает Украинский Гидрометцентр.

"7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области, в Днепре с районам", – написала синоптик Наталья Диденко.

В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый).

В Киеве 7 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.

Добавила также, несмотря на обманчивое солнце, стоит одеваться теплее.

Погода в городах Украины 7 октября

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – + 13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – + 12...+14

Одесса – + 13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – + 12...+14

Чернигов – + 11...+13

Сумы – + 11...+13

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 12...+14

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – + 11...+13

Прогноз погоды на 7 октября / Карта Укргидрометцентра

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