Штормовой ветер и местами заморозки: прогноз погоды на четверг, 7 октября

В большинстве областей ожидается небольшая облачность или ясная погода, без осадков.
В четверг, 7 октября, в Украине продолжит снижаться температура. В большинстве регионов ожидается небольшая облачность или ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов.
Теплее всего будет в Закарпатской области, где воздух прогреется до +19°. В остальных же областях будет +12°...+15°. Однако ночью прогнозируют заморозки (0... +2 градуса) в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Исключение составляет только крайний юг и Закарпатье, сообщает Украинский Гидрометцентр.
"7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области, в Днепре с районам", – написала синоптик Наталья Диденко.
В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый).
В Киеве 7 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.
Добавила также, несмотря на обманчивое солнце, стоит одеваться теплее.
Погода в городах Украины 7 октября
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +12...+14
- Черновцы – +13...+15
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +12...+14
- Ровно – + 13...+15
- Житомир – +12...+14
- Винница – + 12...+14
- Одесса – + 13...+15
- Николаев – +12...+14
- Херсон – + 12...+14
- Симферополь – + 12...+14
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – + 12...+14
- Чернигов – + 11...+13
- Сумы – + 11...+13
- Полтава – + 11...+13
- Днепр – + 12...+14
- Запорожье – + 12...+14
- Донецк – + 12...+14
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +12...+14
- Киев – + 11...+13
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.