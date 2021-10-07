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Штормовой ветер и местами заморозки: прогноз погоды на четверг, 7 октября

7 октября 2021, 07:51
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В большинстве областей ожидается небольшая облачность или ясная погода, без осадков.

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7 октября в Украине будет прохладная осенняя погода / УНИАН

В четверг, 7 октября, в Украине продолжит снижаться температура. В большинстве регионов ожидается небольшая облачность или ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов.

Теплее всего будет в Закарпатской области, где воздух прогреется до +19°. В остальных же областях будет +12°...+15°. Однако ночью прогнозируют заморозки (0... +2 градуса) в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Исключение составляет только крайний юг и Закарпатье, сообщает Украинский Гидрометцентр.

"7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области, в Днепре с районам", – написала синоптик Наталья Диденко.

В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый).

В Киеве 7 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.

Добавила также, несмотря на обманчивое солнце, стоит одеваться теплее.

Погода в городах Украины 7 октября

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – + 13...+15
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – + 12...+14
  • Одесса – + 13...+15
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – + 12...+14
  • Симферополь – + 12...+14
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – + 12...+14
  • Чернигов – + 11...+13
  • Сумы – + 11...+13
  • Полтава – + 11...+13
  • Днепр – + 12...+14
  • Запорожье – + 12...+14
  • Донецк – + 12...+14
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +12...+14
  • Киев – + 11...+13
Прогноз погоды на 7 октября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
viber
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