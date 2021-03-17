Синоптик рассказала, каким будет апрель в Украине

По словам синоптика, к концу марта следует ожидать еще одну волну холода.
Погода в Украине в апреле будет неустойчивой с заморозками. Такой прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявив, что апрель будет холодным.
"С 1 апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные. А потом наступит неустойчивость в погодных условиях – периоды похолодания и периоды потепления", – уточнила Мартазинова.
Синоптик добавила, что такие погодные условия сохранятся до конца месяца.
"К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила Мартазинова.
Также синоптик рассказала, что у 22 марта следует ожидать еще одну волну холода.
"Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия – то тепло, то холодно", – пояснила синоптик, пишет obozrevatel.
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По ее словам, если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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