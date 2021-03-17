Синоптик рассказала, каким будет апрель в Украине

Какой будет погода в апреле / pixabay

Погода в Украине в апреле будет неустойчивой с заморозками. Такой прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявив, что апрель будет холодным.

"С 1 апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные. А потом наступит неустойчивость в погодных условиях – периоды похолодания и периоды потепления", – уточнила Мартазинова.

Синоптик добавила, что такие погодные условия сохранятся до конца месяца.

"К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила Мартазинова.

Также синоптик рассказала, что у 22 марта следует ожидать еще одну волну холода.

"Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия – то тепло, то холодно", – пояснила синоптик, пишет obozrevatel.

Читайте такжеСиноптики предупредили о резком ухудшении погоды

По ее словам, если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: