В Украине в школьных дневниках нашли оды Ленину и Тимати

В школьных дневниках рассказывают о Ленине и Сталине / @maria89paselska

В Украине разгорается скандал со школьными дневниками, в которых нашли хвалебные отзывы о большевике Владимире Ульянове (Ленине) и российском исполнителе Тимати.

Как рассказала в своем Twitter Мария Пасельская, в сносках внизу полей для расписания напечатаны факты и рассказы об исторических личностях и селебретис.

В одной из заметок говорится, что Владимир Ленин - "самый большой пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса... учитель и вождь трудящихся по всему миру".

/ @maria89paselska

В то же время российского рэпера Тимати авторы дневника назвали "настоящим хищником", проведя параллель со Львом - его знаком Зодиака. Он, по мнению авторов, "напористый, предприимчивый", благодаря чему добился успеха.

/ @maria89paselska

Не забыли авторы и о советском дикторе Сталине, которого назвали "советским государственным, политическим и военным деятелем". В то же время в заметке все-таки упомянуто об устроенном им Голодоморе в Украине.

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"Купила дневник. Сижу в ах*е", - написала женщина.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в учебнике Александра Авраменко по украинскому языку для учеников 10 класса нашли ссылку на порносайт.

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Позже Авраменко объяснил, почему ссылка на такой ресурс появилась в книге. По его словам, ссылку оставили, поскольку текст взят с сайта Новомиргородского района Кировоградской области, который назывался Novomirgorod.

Автор подчеркнул, что в сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, и ресурс для взрослых не был переименован.