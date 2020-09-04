Скандал в Раде: нардепы сцепились из-за флага Беларуси

Нардепы выразили поддержку белорусской оппозиции / PavlovskyNEWS

В пятницу, 4 сентября, в Верховной Раде произошел скандал после того, как народные депутаты разных фракций решили продемонстрировать свое отношение к событиям в Беларуси.

В частности, нардепы от Европейской солидарности, Голоса и Слуги народа взяли в руки и повесили в зале парламента красно-белые флаги (символ белорусской оппозиции). Они также вынесли их на трибуну.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Илья Кива решил ответить и вывесил с балкона государственный флаг Белураси. При этом он перекрикивал выступающих политических оппонентов и выражал свою поддержку режиму Александра Лукашенко.

В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков, резюмируя происходящее, подчеркнул, что в зале парламента следует вывешивать лишь государственные флаги Украины.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление объявленного победителем президентских выборов в Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины.

В частности, в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси Лукашенко призвали не искать "врагов там, где их нет".