Скандал во Львове: девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский язык

Виктории Савинковой отказали в работе из-за русского языка / Скриншот

Во Львове работодатель отказал в работе местной жительнице Виктории Савинковой из-за того, что она отказалась разговаривать на русском языке.

Об этом девушка с возмущением рассказала в своем Instagram. По ее словам, дело происходило во Львове.

Савинкова уточнила, что при приеме на работу она отказалась разговаривать на русском языке с начальником.

"Мне только что отказали в работе потому что я не русскоговорящая. Я не собиралась говорить со своим руководителем на русском языке. Во Львове!", - рассказала возмущенная Савинкова.

Напомним, ранее в Винницеразгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.

Позже появился официальный ответ коллектива ресторана. Там заявили, что рейтинг ресторана всегда основывался на отзывах клиентов, но данный отзыв не соответствует действительности.

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