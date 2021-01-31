Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции

Вокруг предприятия Мотор Сич разразился скандал / zanoza-news.com

В компании Skyrizon прокомментировали введение Украиной санкций против китайских акционеров предприятия Мотор Сич.

Со стороны Украины такие действия являются "варварским грабежом и серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли", говорится в заявлении Skyrizon, опубликованном на сайте Мотор Сичи.

Подчеркивается, что в указе Зеленского о санкциях отсутствуют конкретные причины введения ограничительных мер, что дает основание полагать, что "такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)".

"Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", — сказано в заявлении китайского акционера.

В Skyrizon возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

"Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности", - сказано в заявлении.

Читайте такжеКак санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по УкраинеSkyrizon решительно выступает против преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия.

Отметим, что 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО Мотор Сич, инициированное компанией Skyrizon китайских инвесторов.

Как передает Укринформ, на месте собрались работники предприятия, а также приехала группа народных депутатов.

/ ukrinform

После чего туда прибыли сотрудники СБУ.

"Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, мы откроем в принудительном порядке", - стуча в дверь, сказал полицейский и начал обратный отсчет. Одну дверь открыли, вторую - выломали.

/ ukrinform

По информации представителей Мотор Сичи, собрание акционеров не состоялось.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничения торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмена виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);

Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.