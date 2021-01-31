УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции

31 января 2021, 14:07
Прослушать новость
Остановить

СБУ выломала двери в помещении, где планировалось общее собрание АО Мотор Сич.

мотор сич
Вокруг предприятия Мотор Сич разразился скандал / zanoza-news.com

В компании Skyrizon прокомментировали введение Украиной санкций против китайских акционеров предприятия Мотор Сич.

Со стороны Украины такие действия являются "варварским грабежом и серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли", говорится в заявлении Skyrizon, опубликованном на сайте Мотор Сичи.

Подчеркивается, что в указе Зеленского о санкциях отсутствуют конкретные причины введения ограничительных мер, что дает основание полагать, что "такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)".

"Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", — сказано в заявлении китайского акционера.

В Skyrizon возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

"Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности", - сказано в заявлении.

Читайте такжеКак санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по УкраинеSkyrizon решительно выступает против преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия.

Отметим, что 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО Мотор Сич, инициированное компанией Skyrizon китайских инвесторов.

Как передает Укринформ, на месте собрались работники предприятия, а также приехала группа народных депутатов.

/ ukrinform

После чего туда прибыли сотрудники СБУ.

"Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, мы откроем в принудительном порядке", - стуча в дверь, сказал полицейский и начал обратный отсчет. Одну дверь открыли, вторую - выломали.

/ ukrinform

По информации представителей Мотор Сичи, собрание акционеров не состоялось.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

  • блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничения торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
  • отказ в предоставлении и отмена виз;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

  • Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;
  • Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);
  • Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);
  • Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

СБУ новости Запорожья Мотор-Сич новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке "20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко У Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчикаГромкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Кабмин одобрил досрочный выход на пенсию: кого коснется новшествоКабмин одобрил досрочный выход на пенсию: кого коснется новшество
Следующий материал

Последние новости

15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ
15:00
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
Реклама
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:32
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
12:30
Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей Видео
11:58
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Видео
11:57
Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену Видео
11:56
Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального
11:36
Запад готовится делить наворованные богатства Путина мнение
Реклама
11:03
Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь Видео
10:45
В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" мнение
10:44
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
10:14
Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Видео
09:49
Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом Видео
09:22
Украину продолжит засыпать снегом: каким регионам грозят удары стихии Видео
09:16
История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль мнение
08:39
Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины Видео
08:14
Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения Видео
08:00
Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись Видео
07:37
В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Видео
07:04
Почему ЕС не смог интегрировать Украину мнение
06:26
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
05:49
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса Видео
05:02
"Не вздумайте брать билеты на эти даты": назван самый катастрофический период февраля Видео
04:30
Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз Видео
04:04
Исполнитель главной роли больше не сыграет Соника
03:12
В поисках счастья: самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
02:40
Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС Видео
02:02
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну Видео
Реклама
01:30
Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией Видео
00:59
"Страшнее, чем коронавирус": внучка Хрущева назвала главную проблему Путина в России Видео
30 января, суббота
23:56
За сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
23:26
Индексация пенсий: кому из украинцев положены доплаты
23:03
Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ Видео
22:39
"Легенда Опишни": ушел из жизни самый старший гончар Украины
22:22
В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс Видео
22:20
Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов Видео
22:05
Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться Видео
21:39
СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять