Склад РФ в Сватово взлетел на воздух: оккупанты неделями завозили боеприпасы

В захваченном РФ Сватово Луганской области взорвался склад боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram.
"В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов", — говорится в сообщении.
В пресс-службе обладминистрации отметили, что в течение почти двух недель украинские военнослужащие наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу "Уралов".
"За это время россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК, - отметили в Страткоме ВСУ", — сказано в сообщении.
Ранее стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по одному из штабов оккупационной армии РФ в Украине.
В результате удара ВСУ были ликвидированы старшие офицеры оккупантов РФ.
Уничтожен командир 37-й бригады российских оккупантов.
Кроме того, вместе с ним также взорвали 11 офицеров из российского штаба.
Читайте еще:
- "Еле живой остался": ВСУ накрыли из HIMARS базу вагнеровцев в Сватово
- Боевики из "администрации ЛНР" сбежали из Сватово, ВСУ приближаются - Гайдай
- Освобождение Крыма и прорыв к Сватово: эксперты назвали главные сценарии войны-2023