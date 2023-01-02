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Склад РФ в Сватово взлетел на воздух: оккупанты неделями завозили боеприпасы

2 января 2023, 22:28
В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов, рассказали в Луганской ОВА.
На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
ВСУ уничтожили военный склад РФ в Сватово / Фото УНИАН

В захваченном РФ Сватово Луганской области взорвался склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram.

"В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что в течение почти двух недель украинские военнослужащие наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу "Уралов".

"За это время россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК, - отметили в Страткоме ВСУ", — сказано в сообщении.

Склад РФ в Сватово взлетел на воздух: оккупанты неделями завозили боеприпасы
/ t.me/luhanskaVTSA

Ранее стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по одному из штабов оккупационной армии РФ в Украине.

В результате удара ВСУ были ликвидированы старшие офицеры оккупантов РФ.

Уничтожен командир 37-й бригады российских оккупантов.

Кроме того, вместе с ним также взорвали 11 офицеров из российского штаба.

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