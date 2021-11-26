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В Украине дети могут получить COVID-сертификат в "Дии": как это сделать

26 ноября 2021, 10:26
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Получить такой документ в приложении могут подростки от 12 лет

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В "Дии" могут получить сертификаты о вакцинации подростки от 12 лет / 24tv.ua

В Украине подростки в возрасте от 12 лет уже оформляют COVID-сертификаты в приложении "Дия". Активно ли сейчас используется эта услуга, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Всего в "Дии" зарегистрировались почти 11 млн украинцев. Сертификаты о вакцинации сгенерировали не все – такой документ получили около 7 млн граждан. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник, отмечает "24 канал".

По словам Баника, пока сертификаты о вакцинации в "Дии" получили немногие дети.

"Количество пока незначительное. Такие сертификаты нужны для поездок за границу. А школы, например, не проверяют COVID-сертификаты. Поэтому это пока единичные случаи, но они есть", – отметил он.

Детские сертификаты в "Дии" появились в начале ноября этого года. Чтобы сгенерировать такой документ, нужно действовать следующим образом:

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  • проверить, установлена ли на вашем смартфоне именно последняя версия приложения "Дия";
  • авторизоваться в приложении;
  • добавить свидетельство о рождении ребенка;
  • выбрать "COVID-сертификаты" в меню "Услуги".

После этого сгенерированный сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашим.

На сайте Минцифры отмечается, что детям с 12 лет сертификат может сгенерировать отец или мать, а подростки старше 14 лет с ID-картой могут сгенерировать такой документ самостоятельно.

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Так выглядит детский внутренний COVID-сертификат в "Дии" / Минцифры

Вакцинация детей в Украине стартовала в конце октября этого года. Для прививания детей от 12 до 17 лет необходима полная карта вакцинации.

Как получить в "Дии" сертификаты о выздоровлении и отрицательном результате ПЦР-теста

Ранее в приложении "Дия" можно было сгенерировать лишь сертификат о вакцинации от коронавируса. С 25 ноября в приложении появилась новая услуга – теперь можно получить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста. Такой документ будет действительным в течение 72 часов после тестирования, получить его можно в "Дии" для Android и iOS.

Чтобы сгенерировать такой документ, в приложении нужно выбрать "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Тип COVID-сертификата". Таким сертификатом можно пользоваться, в частности, в "желтой" и "красной" зоне.

Также в "Дии" можно сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении. Он будет доступен в приложении на 15-й день после положительного ПЦР-теста на COVID-19. Для его получения нужно нажать в приложении "Добавить COVID-сертификат" или выбрать его в разделе услуг "Здоровье". После этого выбрать тип документа – "сертификат о выздоровлении", согласиться на передачу медицинских данных и дождаться получения документа.

Усиление проверки COVID-сертификатов в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают проверку COVID-сертификатов. Кабинет Министров Украины поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить контроль за проверкой подлинности сертификатов о вакцинации.

Теперь в Украине в обязательном порядке будут сканировать COVID-сертификат. Документ будут считывать через приложение "Дия", а за отказ владельцев заведений от сканирования предусмотрены крупные штрафы – от 34 до 170 тысяч гривен.

"Представители заведения теперь должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дия", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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