Скрыла миллионные доходы: чиновнице Львовского МСЭК предъявили подозрение

Стоимость имущества чиновницы превышает 5,9 млн гривен.

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Чиновница МСЭК не задекларировала имущество / Коллаж: Главред, фото ГБР

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Высокопоставленную чиновницу МСЭК заподозрили в сокрытии миллионного состояния

Спецслужбы проводят расследование

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Об этом написала пресс-служба ГБР в понедельник, 11 ноября.

Как известно, женщина подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

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"Чиновница подала декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2023 год, в которой не указала сведения о наличии у нее и ее мужа объектов недвижимости и транспортных средств на праве пользования. Она не задекларировала гараж, который находится в аренде, а также две машины премиум-класса - Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5. Стоимость имущества превышает 5,9 млн грн.", - говорится в сообщении.

В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Задержание высокопоставленных чиновников МСЭК - последние новости

Ранее Главред со ссылкой на Офис Генерального прокурора сообщал, что чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы. Отмечается, что на получении взятки разоблачили заместителя главного врача ГУ "ЦМСЕК МЗ Украины".

29 октября ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему в Одесской областной МСЭК, где медики за деньги помогали военнообязанным получать фиктивные справки об инвалидности. Организованная группа врачей обеспечивала здоровых мужчин необходимыми документами, что давало основания признать их непригодными к службе.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал скандал с незаконным установлением групп инвалидности, в частности, когда прокуроры получали немалые государственные выплаты. Он подчеркнул, что таких чиновников следует наказывать вдвойне - они должны вернуть незаконные выплаты и возместить сумму в двойном размере.

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Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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