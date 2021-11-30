Сломанный светофор не помеха: в Харькове мужчина махал увесистым жезлом и регулировал движение

Полицейский жезл / Prom

В Харькове местный житель взял в руки жезл патрульного и регулировал движение транспорта на перекрестке вместо сломанного светофора. Видео выложили в телеграмм-канале "Труха".

"Пока полиция работает на уменьшение аварийности – простой харьковчанин работает вместо полиции. Нерабочий светофор на Ландау/Гагарина", — говорится в сообщении.

В записи инцидента четко видно, что на дороге стоит мужчина, который где-то раздобыл жезл патрульного полицейского. И немедленно начал регулировать потоки транспорта − таким образом предотвращая создание аварийной ситуации из-за переставшего работать светофора.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове в одном из продуктовых магазинов, который расположен на улице Гагарина, пожилая женщина зацепилась ногами за порог и разбила голову.

Продавщица увидела это, но совершенно не отреагировала.