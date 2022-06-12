Случилось чудо: подросток из Лисичанска выжил после получения несовместимой с жизнью травмы

Святославу врачи сделали операцию во Львове / Львовский горсовет

13-летний Святослав из Лисичанска получил серьезное ранение 9 мая. Ему разорвало легкое в результате попадание 4-сантиметрового обломка снаряда. Врачи 10 дней боролись за жизнь парня. Сейчас ему уже ничего не угрожает, он лечится в Клинической больнице скорой помощи во Львове. Три недели Святослав находился в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Несколько дней назад врачи приняли решение отключить парня от аппарата, так как он уже может дышать сам.

Историю спасения Святослава рассказала его мама Елены и врачи клиники в рамках подготовки к Форуму доноров Нескорушимые, сообщает Zn.ua.

Мама мгновенно отреагировала и придавила рану

Российские оккупационные войска 9 мая целый день обстреливали Луганскую область, в том числе и город Лисичанск. Семья Святослава и их соседи, когда было затишье, возвращались из укрытия, российская ракета настигла их у собственного двора.

Подросток и сосед получили осколочные ранения. Пострадавших сначала на своей машине, а потом на машине скоро помощи доставили в Бахмут, где была оказана медицинская помощь.

Сразу после ранения Святослав предполагал, что ему оторвало руку. Но кровь, стекавшая с правой стороны, лилась из шеи. Осколок от снаряда попал парню в шею, прошел сквозь грудную клетку, разорвав легкое, и остановился над диафрагмой. Благодаря тому, что мама отреагировала мгновенно и придавила рукой рану, парень не истек кровью на месте случившегося.

Парня эвакуировали для проведения хирургической операции во Львов

В Бахмуте, в военном госпитале, Святослава отправили в реанимацию. Врачи после обследования сказали, что травма очень сложное и нужно проводить хирургическое вмешательство. Для проведения операции было принято решение перевезти подростка на эвакуационном поезде во Львов. Весь путь парень был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Врачи провели парню операцию по извлечению осколка / Львовский горсовет

Парню провели операцию во Львове

В Клинической больнице скорой помощь во Львове провели повторное обследование парня. Специалисты медицинского учреждения сказали, что сразу операцию делать опасно. Состояние пациента было крайне тяжелым. Несколько дней Святослав провел в реанимации, врачи стабилизировали его состояние.

Сложно представить, что пережили родители Святослава за это время.

Когда это стало возможным, пострадавшему сделали операцию по удалению осколка. Была вероятность, что из-за травмы придется удалить пораженное легкое, но, к счастью, этого не произошло. Три недели Святослав провел в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Только несколько дней назад врачи приняли решение отключить его от аппарата, так как он уже может дышать сам.

Осколок снаряда / Львовский горсовет

Святослав с мамой находятся во Львове. Продолжается лечение. О возвращении домой речи пока не идет. Семья стремится снова поехать в родной Лисичанск, но только после победы Украины в войне.

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