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"Слуга народа" готов испытать российскую вакцину от коронавируса

10 октября 2020, 09:11

Александр Качура считает, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины независимо от производителя.

Александр Качура
Александр Качура / Фото facebook.com/o.kachura

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура считает, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке российской вакцины от коронавируса, если будет доказана эффективность препарата.

Об этом Качура заявил в эфире Newsone в пятницу, 9 октября.

"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан", – сказал Качура.

По его мнению, если вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.

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Вакцина от коронавируса - что было ранее:

  • 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует дождаться европейской вакцины от коронавируса Covid-19, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить Украине российскую вакцину Спутник-V.
  • Украинский политик Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным обсудил возможность предоставления российской вакцины Спутник-V Украине, а также утверждал, что он сам, его супруга Оксана Марченко и другие члены семьи прошли через вакцинацию ею.
  • Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман раскритиковал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, "только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе". Качман считает, что "это смешно". Судить о качестве российской вакцины от Covid-19 можно будет примерно через год.
  • Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также рассказал, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19.
  • Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V 11 августа 2020 года. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже президент Владимир Путин заявил, что препарат дважды испытала на себе одна из его дочерей.
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