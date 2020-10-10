"Слуга народа" готов испытать российскую вакцину от коронавируса

Александр Качура / Фото facebook.com/o.kachura

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура считает, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке российской вакцины от коронавируса, если будет доказана эффективность препарата.

Об этом Качура заявил в эфире Newsone в пятницу, 9 октября.

"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан", – сказал Качура.

По его мнению, если вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.

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