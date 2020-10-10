"Слуга народа" готов испытать российскую вакцину от коронавируса

Александр Качура считает, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины независимо от производителя.
Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура считает, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке российской вакцины от коронавируса, если будет доказана эффективность препарата.
Об этом Качура заявил в эфире Newsone в пятницу, 9 октября.
"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан", – сказал Качура.
По его мнению, если вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".
"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.
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Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует дождаться европейской вакцины от коронавируса Covid-19, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить Украине российскую вакцину Спутник-V.
- Украинский политик Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным обсудил возможность предоставления российской вакцины Спутник-V Украине, а также утверждал, что он сам, его супруга Оксана Марченко и другие члены семьи прошли через вакцинацию ею.
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман раскритиковал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, "только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе". Качман считает, что "это смешно". Судить о качестве российской вакцины от Covid-19 можно будет примерно через год.
- Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также рассказал, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19.
- Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V 11 августа 2020 года. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже президент Владимир Путин заявил, что препарат дважды испытала на себе одна из его дочерей.
Автор: Анна Багрий