Новый статус в Резерв+: кого теперь не смогут забронировать в Украине

Военнообязанные украинцы жалуются на то, что не могут получить бронь от мобилизации. Причина в новом статусе в Резерв+.

https://glavred.info/ukraine/novyy-status-v-rezerv-kogo-teper-ne-smogut-zabronirovat-v-ukraine-10754831.html Ссылка скопирована

Массовые отказы в бронировании: что происходит с Резерв+

Вы узнаете:

Почему некоторые украинцы не могут получить бронь от мобилизации

Какой новый статус появился в Резерв+

Кого вносят в оперативный резерв

В приложении Резерв+ появился статус "оперативный резерв", который делает невозможным бронирование на критически важных предприятиях.

Юрист Татьяна Потапова объяснила, что бронированию подлежат только военнообязанные, но не резервисты.

видео дня

"Последние несколько дней топ обращений - это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Невозможно забронировать резервиста по общему правилу, потому что постановление Кабмина этого не предусматривает", – цитирует юриста zaxid.net.

Кто может попасть в оперативный резерв

Адвокат Марина Бекало уточнила, что получить статус "оперативный резерв" могут определенные категории граждан, пишет ТСН.

В частности, военный оперативный резерв формируется:

из военнообязанных граждан, уже имеющих опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы;

граждан, которые проходили базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) или учебные сборы;

которые имеют определенную военную специальность и предназначаются для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава.

Также в резерв включают и военнообязанных граждан в возрасте от 45 лет — до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Они могут быть отнесены к территориальному резерву для доукомплектования сил территориальной обороны.

"Такая отметка в Резерв+ может появиться у военнообязанных граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, это означает, что они теперь имеют статус резервиста", — пояснила Марина Бекало.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Как писал Главред, Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которая реализуется через приложение Резерв+.

Военнослужащие по "Контракту 18–24" должны получить обязательное право на отсрочку. Об этом 10 февраля заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, доработан соответствующий законопроект. На этой неделе его снова подадут на голосование в Верховную Раду. Минобороны рассчитывает на поддержку нардепов.

Ранее в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами.

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред