Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новый статус в Резерв+: кого теперь не смогут забронировать в Украине

Анна Ярославская
7 апреля 2026, 08:00
Военнообязанные украинцы жалуются на то, что не могут получить бронь от мобилизации. Причина в новом статусе в Резерв+.
Бронирование, Резер+
Массовые отказы в бронировании: что происходит с Резерв+ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему некоторые украинцы не могут получить бронь от мобилизации
  • Какой новый статус появился в Резерв+
  • Кого вносят в оперативный резерв

В приложении Резерв+ появился статус "оперативный резерв", который делает невозможным бронирование на критически важных предприятиях.

Юрист Татьяна Потапова объяснила, что бронированию подлежат только военнообязанные, но не резервисты.

видео дня

"Последние несколько дней топ обращений - это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Невозможно забронировать резервиста по общему правилу, потому что постановление Кабмина этого не предусматривает", – цитирует юриста zaxid.net.

Кто может попасть в оперативный резерв

Адвокат Марина Бекало уточнила, что получить статус "оперативный резерв" могут определенные категории граждан, пишет ТСН.

В частности, военный оперативный резерв формируется:

  • из военнообязанных граждан, уже имеющих опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы;
  • граждан, которые проходили базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) или учебные сборы;
  • которые имеют определенную военную специальность и предназначаются для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава.

Также в резерв включают и военнообязанных граждан в возрасте от 45 лет — до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Они могут быть отнесены к территориальному резерву для доукомплектования сил территориальной обороны.

"Такая отметка в Резерв+ может появиться у военнообязанных граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, это означает, что они теперь имеют статус резервиста", — пояснила Марина Бекало.

Как писал Главред, Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которая реализуется через приложение Резерв+.

Военнослужащие по "Контракту 18–24" должны получить обязательное право на отсрочку. Об этом 10 февраля заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, доработан соответствующий законопроект. На этой неделе его снова подадут на голосование в Верховную Раду. Минобороны рассчитывает на поддержку нардепов.

Ранее в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами.

Другие новости:

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины Бронь от мобилизации Резерв+
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять