Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

Увы, расслабиться не получится - эта подборка сериалов заставит пристально наблюдать за каждой мелочью на экране.

https://glavred.info/movies/dlya-poklonnikov-izyashchnyh-intrig-7-luchshih-serialov-o-politike-10754798.html Ссылка скопирована

Лучшие сериалы о политике - список политических сериалов о власти

Сила и отчаяние, скандалы и остроумные решения, интриги и откровения - все эти элементы свойственны не только мыльным операм. Политические сериалы, где многое в сюжете играют интонации и полутона, могут захватить и увлечь не меньше любых других шоу.

Главред собрал для вас лучшие сериалы о политике по версии журнала Rolling Stone.

Западное крыло (1999 - 2006)

Сериал рассказывает о работе вымышленной администрации президента США Бартлета, сосредоточенной в западном крыле Белого дома. Каждая серия - один день из жизни высшего руководства страны и тех, кто советует, помогает и незаметно но методично влияет на судьбу государства.

видео дня

Западное крыло / фото: imdb.com

Вице-президент (2012 - 2019)

Бывший сенатор Селина Майер становится вице-президентом США. Она быстро понимает, что должность, которая казалась ей работой мечты, полна ловушек и бюрократических препятствий. Она пытается продвигать различные инициативы, но постоянно сталкивается с абсурдными ситуациями - от неудачных публичных выступлений до халатности собственной команды.

Вице-президент / фото: imdb.com

Скандал (2012 - 2018)

Оливия Поуп - глава антикризисной фирмы, которая ранее была советником президента. Теперь ее команда решат проблемы самых влиятельных людей Вашингтона. Она виртуозно заметает следы чужих скандалов, но сама оказывается втянутой в сеть интриг, где переплетаются политика, личные связи и секреты Белого дома.

Скандал / фото: imdb.com

Хорошая жена (2009 - 2016)

Алисия Флоррик возвращается к юридической практике после долгого перерыва - ее муж, окружной прокурор, оказался в центре сексуального и коррупционного скандала. Она устраивается младшим адвокатом в крупную фирму, где сталкивается с предубеждениями и жесткой конкуренцией. Параллельно Алисия пытается сохранить семью и разобраться в отношениях с мужем.

Хорошая жена / фото: imdb.com

Покажите мне героя (2015)

80-ые. Молодой мэр Ник Васиско сталкивается с требованием построить социальное жилье в "белых" районах города. Это решение вызывает протесты и ожесточенное сопротивление местных жителей, а сам Ник оказывается между давлением федеральных властей и гневом избирателей.

Покажите мне героя / фото: imdb.com

Карточный домик (2013 - 2018)

Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена плетут сеть интриг, чтобы продвинуться к вершинам власти в Вашингтоне. После того, как президент нарушает данное им обещание сделать Фрэнка госсекретарем, пара начинает методично устранять препятствия на пути к Овальному кабинету.

Карточный домик / фото: imdb.com

Дипломатка (2023 - н.в.)

Кейт Уайлер, опытный дипломат, получает назначение на пост посла США в Великобритании. На новом месте она оказывается в эпицентре международных кризисов и сложных переговоров, где каждое решение может повлиять на отношения между странами. Параллельно Кейт пытается разгадать скрытые мотивы своего назначения.

Дипломатка / фото: imdb.com

Об источнике: Rolling Stone Rolling Stone - американский журнал, посвященный музыке и поп-культуре. Был основан в Сан-Франциско в 1967 году Яном Веннером (который до сих пор остается редактором и издателем) и музыкальным критиком Ральфом Глисоном, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред