Какие iPhone скоро останутся без обновлений: таблица поддержки

Константин Пономарев
7 апреля 2026, 11:37
Появилась таблица поддержки iPhone, показывающая, какие модели получают обновления iOS, а какие приближаются к завершению "жизненного цикла".
Некоторые модели iPhone скоро останутся без обновлений
Некоторые модели iPhone скоро останутся без обновлений / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Какие iPhone скоро останутся без обновлений
  • Почему одни модели служат дольше других
  • Когда пора менять свой смартфон

В сети набирает популярность подробная таблица, которая показывает, какие модели iPhone до сих пор получают обновления iOS, а какие уже приближаются к завершению своего "жизненного цикла". Пользователи соцсетей активно обсуждают, насколько долго Apple поддерживает свои устройства и когда действительно стоит задуматься о замене смартфона.

Диаграмма охватывает все поколения iPhone (от первого устройства 2007 года до новых моделей, включая iPhone 17e, представленный в марте). Она наглядно делит устройства на несколько категорий в зависимости от уровня поддержки. Об этом пишет Newsweek.

Какие iPhone актуальны сейчас

К полностью поддерживаемым устройствам относятся последние поколения - линейки iPhone 17, iPhone 16 и iPhone 15. Эти модели получают все актуальные версии iOS, включая новейшую iOS 26.

При этом в списке все еще остаются iPhone 11-14, которые продолжают получать крупные обновления с новыми функциями. Это означает, что даже устройства, выпущенные несколько лет назад, остаются актуальными и функциональными.

Какие модели скоро перестанут обновляться

iPhone XR, XS и XS Max являются самыми старыми устройствами, которые еще поддерживают iOS 18. Однако обновления для них фактически подходят к концу.

Какие модели iPhone скоро перестанут обновляться
Какие модели iPhone скоро перестанут обновляться / Фото: x.com/privatetalky

Эксперты и пользователи сходятся во мнении, что эти модели находятся на последнем этапе поддержки, поскольку компания сосредоточилась на более новых устройствах.

Только безопасность: что еще можно использовать

iPhone X, iPhone 8 и iPhone 7 уже не получают новых функций, но продолжают получать важные обновления безопасности.

Это позволяет использовать их дальше без серьезных рисков, однако функционально они постепенно отстают от современных моделей.

Какие iPhone считаются устаревшими

Модели вроде iPhone 6s, iPhone SE первого поколения и более ранние устройства больше не получают обновлений.

Хотя они все еще могут работать, их использование связано с ограничениями среди которых отсутствие новых функций и потенциальные проблемы с безопасностью.

Ранее Главред писал о том почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи. Современные флагманы Apple, Samsung и Google до сих пор оснащаются аккумуляторами емкостью около 5000 мАч, в то время как китайские конкуренты предлагают смартфоны с батареями 7000–8000 мАч.

Также сообщалось о том, что блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15. Автор YouTube-канала Dale Lotherington Photography провел эксперимент, сопоставив ночные снимки. Результаты оказались неожиданными.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Новый статус в Резерв+: в Минобороны сделали важное разъяснение

Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: детали

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

Какие iPhone скоро останутся без обновлений: таблица поддержки

