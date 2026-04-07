Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

Экипаж установил новый рекорд по максимальному удалению от Земли на пути к Луне.

Появились новые детали миссии NASA к Луне

Главное:

Миссия Artemis II достигла критической точки на пути к Луне

Луна полностью блокировала радиосигналы, обеспечивающие связь с ЦУП

На пятый день полета астронавтов NASA миссия Artemis II достигла критической точки на пути к Луне: космический корабль вошел в сферу гравитационного влияния спутника Земли.

Это означает, что теперь Луна оказывает большее притяжение на корабль, чем Земля, и траектория полета начала подчиняться её гравитации, сообщает NASA.

Экипаж установил новый рекорд по максимальному удалению от Земли на пути к Луне. Траектория движения Ориона напоминает форму "восьмерки", позволяя астронавтам одновременно наблюдать и Землю, и Луну, а также наблюдать солнечное затмение с уникальной позиции.

Важные подробности миссии к Луне

Особенно напряженным оказался период около 40 минут, когда Луна полностью блокировала радиосигналы, обеспечивающие связь с центром управления полетами. В это время экипаж оставался без возможности связаться с Землей, что стало самым рискованным моментом миссии около полуночи по среднеевропейскому времени, пишет Daily Mail.

Для возвращения на Землю астронавты не использовали рискованные включения двигателей: они полагаются на гравитацию Луны, которая направит их обратно. После пролета лунной орбиты Ориону потребуется еще четыре дня, чтобы совершить посадку на Землю.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

