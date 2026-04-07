Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

Алексей Тесля
7 апреля 2026, 02:50
Экипаж установил новый рекорд по максимальному удалению от Земли на пути к Луне.
NASA, Луна
Появились новые детали миссии NASA к Луне / Коллаж: Главред, фото NASA

Главное:

  • Миссия Artemis II достигла критической точки на пути к Луне
  • Луна полностью блокировала радиосигналы, обеспечивающие связь с ЦУП

На пятый день полета астронавтов NASA миссия Artemis II достигла критической точки на пути к Луне: космический корабль вошел в сферу гравитационного влияния спутника Земли.

Это означает, что теперь Луна оказывает большее притяжение на корабль, чем Земля, и траектория полета начала подчиняться её гравитации, сообщает NASA.

видео дня

Экипаж установил новый рекорд по максимальному удалению от Земли на пути к Луне. Траектория движения Ориона напоминает форму "восьмерки", позволяя астронавтам одновременно наблюдать и Землю, и Луну, а также наблюдать солнечное затмение с уникальной позиции.

Важные подробности миссии к Луне

Особенно напряженным оказался период около 40 минут, когда Луна полностью блокировала радиосигналы, обеспечивающие связь с центром управления полетами. В это время экипаж оставался без возможности связаться с Землей, что стало самым рискованным моментом миссии около полуночи по среднеевропейскому времени, пишет Daily Mail.

Для возвращения на Землю астронавты не использовали рискованные включения двигателей: они полагаются на гравитацию Луны, которая направит их обратно. После пролета лунной орбиты Ориону потребуется еще четыре дня, чтобы совершить посадку на Землю.

Ранее Главред писал о том, что в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

Также сообщалось о том, что NASA обнаружило странную особенность самого дорогого астероида Солнечной системы. С помощью космического телескопа Джеймса Вебба, ученые обнаружили уникальное явление.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Луна наука NASA
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:59Война
Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

00:02Война
Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

23:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Последние новости

03:30

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причина

02:50

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

02:27

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

01:59

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:46

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
01:09

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

01:09

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

00:02

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

06 апреля, понедельник
23:57

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

Реклама
23:49

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

23:33

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

23:30

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

23:08

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

23:05

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

22:30

Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивыВидео

22:26

Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

21:50

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:47

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

21:36

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

21:31

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

Реклама
21:17

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

20:57

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

20:54

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

20:48

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

20:31

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

20:30

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

20:26

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

20:20

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

19:49

Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

19:38

Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днямиВидео

19:26

Нардепа Железняка поймали на хищении государственных средств вместе с коллегами-депутатами, — Иванов

19:25

Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

19:24

Забытые традиции Пасхи: как наши предки отмечали этот праздник

19:10

Александр Коваленко о боях на Харьковщине и новых переменах на фронтемнение

18:54

Полкилограмма с низкого куста: четыре сорта томатов, которые не боятся стрессовВидео

18:35

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

18:31

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят и что изменится для Украины

18:19

Когда можно приходить на кладбище: есть ли "неправильное" время

18:00

Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"Видео

17:38

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в СШАВидео

Реклама
17:34

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

17:15

"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

17:11

"Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках

16:54

Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответВидео

16:35

Мощный удар по носителю Калибров: дроны поразили фрегат РФ Адмирал МакаровВидео

16:23

Меган Маркл показала обоих детей во время традиционной забавы — как они выглядятВидео

15:59

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

15:55

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ сократили доходы на $1 млрд за неделю – FT

15:30

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

15:23

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять