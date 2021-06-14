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Слуга народа поддерживает голосование по законопроекту о долгах на рынке газа

14 июня 2021, 21:59

Идея такого закона, который позволит разрешить вопрос долгов субъектов рынка природного газа перед Нафтогазом Украины, берет свое начало в марте этого года.

Рада
Голосование по законопроекту о долгах на рынке газа / УНИАН

Депутатская фракция Слуга народа одобряет рассмотрение законопроекта №3508-д по урегулированию кризисных явлений на рынке природного газа на пленарном заседании Верховной Рады, которое состоится 15 июня 2021.

Об этом заявил первый заместитель председателя депутатской фракции Слуга народа Александр Корниенко во время сегодняшнего заседания Согласительного совета Верховной Рады Украины.

"Мы поддерживаем голосование завтра законопроекта №3508-д, который будет упорядочивать вопрос задолженности. Этот вопрос надо урегулировать и это первый шаг на пути к его урегулированию", – заявил он.

Корниенко отметил, что идея такого закона, который позволит разрешить вопрос долгов субъектов рынка природного газа перед Нафтогазом Украины, берет свое начало в марте этого года, когда был подписан Меморандум между Правительством, Ассоциацией городов Украины и предприятиями теплокоммунэнерго.

"Надеемся, что ко второму чтению закон будет доработан, в соответствии с пожеланиями Ассоциации городов, в частности. И мы выйдем на ту редакцию, которая будет работать для украинского энергетического рынка и для местного самоуправления", – добавил нардеп.

Проект закона Украины №3508-д призван урегулировать накопленную за период действия ПСО (специальных обязательство по поставкам природного газа) задолженность субъектов рынка перед Нафтогазом Украины, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 превысил 100 млрд грн.

2 июня этого года на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ было принято решение поддержать законопроект №3508-д за основу и в целом.

8 июня Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, высказался в поддержку предложения о погашении долгов предприятий теплокоммунэнерго перед Нафтогазом Украины за счет средств государственного бюджета.

Верховная Рада Слуга народа Александр Корниенко
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