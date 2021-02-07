Смена газопоставщика без очереди и справок: что меняется для получателей льгот и субсидий

Для льготников упростили процедуру смены поставщика газа / УНИАН

Министерство социальной политики Украины при содействии Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Как сообщили в компании Нафтогаз Украины, клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цене газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

Сообщается, что министерство довело до структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций упрощенную процедуру информирования о смене поставщика для льготных категорий населения и получателей субсидии, а также отметило, что в условиях противоэпидемических мероприятий и с целью предотвращения распространения COVID-19 местные управления социальной защиты населения не должны требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок об изменении поставщика.

Согласно сообщению, данное нововведение упрощает процедуру обмена информацией для всех поставщиков на рынке и органов социальной защиты населения: производить обмен данными они могут в электронном формате, а газоснабжающие компании не обязаны предоставлять дополнительные сведения, не предусмотренные Положением о порядке назначения жилищных субсидий и Порядком предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект, которым предусматривается внесение изменений в государственный бюджет на текущий год с целью обеспечения украинских граждан субсидиями в условиях повышения ЖКХ-тарифов. Помощь от государства на оплату электроэнергии смогут получить домохозяйства, использующие электричество для отопления жилища.

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