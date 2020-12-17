Смерть Кернеса: журналистка рассказала, кто станет новым мэром

Журналистка рассказала, кто займет место мэра Харькова / УНИАН

Журналистка Соня Кошкина рассказала, у кого есть шансы стать следующем мэром Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

В Telegram она отметила, что после смерти градоначальника, парламент по правилам должен назначить новые выборы, но Соня Кошкина поставила под сомнение этот факт.

"В 2017-м скончался мэр Луцка Николай Романюк. И три года столицей Волыни руководил секретарь горсовета Богдан Шиба (который сейчас на местных даже вышел во второй тур, но проиграл Игорю Полищуку). Шиба всех устраивал. И местные элиты. И Киев. То есть, выборы были не нужны", - отметила журналистка.

Читайте такжеМэр и мем Харькова: как Кернес стал гением политического выживанияЖурналистка считает, что сегодня есть все основания полагать, что опыт Луцка будет применён в Харькове. Геннадий Кернес был "заочно" приведён к присяге. По словам Сони Кошкиной, "дистанционная инаугурация" позволила избрать секретарём правую руку Кернеса Игоря Терехова.

"Терехов понятен своим. Терехов приемлем для Киева. Идеальный "руководитель переходного периода". Который затянуться может надолго, ох, надолго... Так что вспомните мое слово. Выборов в Харькове ещё долго не будет.", - подытожила она.

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