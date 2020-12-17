Смерть Кернеса: журналистка рассказала, кто станет новым мэром

Соня Кошкина считает, что выборов мэра Харькова еще долго не будет.
Журналистка Соня Кошкина рассказала, у кого есть шансы стать следующем мэром Харькова после смерти Геннадия Кернеса.
В Telegram она отметила, что после смерти градоначальника, парламент по правилам должен назначить новые выборы, но Соня Кошкина поставила под сомнение этот факт.
"В 2017-м скончался мэр Луцка Николай Романюк. И три года столицей Волыни руководил секретарь горсовета Богдан Шиба (который сейчас на местных даже вышел во второй тур, но проиграл Игорю Полищуку). Шиба всех устраивал. И местные элиты. И Киев. То есть, выборы были не нужны", - отметила журналистка.
Читайте такжеМэр и мем Харькова: как Кернес стал гением политического выживанияЖурналистка считает, что сегодня есть все основания полагать, что опыт Луцка будет применён в Харькове. Геннадий Кернес был "заочно" приведён к присяге. По словам Сони Кошкиной, "дистанционная инаугурация" позволила избрать секретарём правую руку Кернеса Игоря Терехова.
"Терехов понятен своим. Терехов приемлем для Киева. Идеальный "руководитель переходного периода". Который затянуться может надолго, ох, надолго... Так что вспомните мое слово. Выборов в Харькове ещё долго не будет.", - подытожила она.
Геннадий Кернес – здоровье: о чем нужно знать
- В сентябре стало известно, что Кернес подхватил коронавирус COVID-19, и у него развилось двустороннее воспаление легких. Мэра Харькова отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- Немецкие врачи позже поделились, что Кернесу становится лучше. В начале октября появилась информация, что Кернес сдал тест на COVID-19, и он дал негативный результат.
- 11 декабря бизнесмен и друг мэра Харькова Павел Фукс сообщил, что состояние Кернеса ухудшилось. По его словам, у чиновника полностью отказала вторая почка.
- Предприниматель добавил, что чиновник находится на диализе. Диализом называют процедуру, заменяющую важнейшие функции почек, – во время нее из организма удаляются продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови, и избыточная жидкость.
- 12 декабря сын мэра Харькова – депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес - опроверг информацию Фукса о том, что у Геннадия Кернеса отказала почка.
- Ранее Фукс сообщал, что глава Харькова планирует вернуться в Украину до начала 2021 года.