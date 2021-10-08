Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии

В Киеве умер нардеп Антон Поляков / npu.gov.ua

Обнародовано новое видео с места, где в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков, ехавший на такси.

В Нацполиции показали кадры, на которых зафиксировано, как правоохранители осматривают место происшествия и тело умершего нардепа.

Обратим внимание, что на видео запечатлено, что тело Полякова лежало на земле рядом с автомобилем такси.

Происшествие случилось на съезде одной из автомобильных развязок. На месте работали много полицейских и экспертов.

Уточняется, что для установления причины смерти тело Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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/ npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой Естественная смерть.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".