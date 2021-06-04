"Смертельное нарушение": раскрыты новые подробности гибели школьника в водопаде

Мальчик погиб в водопаде после того, как попал в зону, в которую запрещен проход, поделился чиновник / Скриншот

Заместитель директора Государственного агентства лесного хозяйства Василий Бандерич заявил, что во Львовской области трагедия во время экскурсии на водопад произошла после того, как школьник оказался в опасной зоне, проход в которую запрещен.

Опасная зона ограждена, и там написано слово "Стоп", приводит сведения чиновника ТСН.

По словам Бандерича, мальчик стоял на том месте, где ограждение в нормальном состоянии.

"Установлено семь вертикальных столбиков, через которые натянуто тросовое заграждение и написано "Стоп", то есть за него переходить запрещено. Каким-то образом этот парень оказался в опасной зоне, как – я не могу вам сказать ...", – поделился замдиректора.

После гибели ребенка на водопад продолжили водить экскурсии.

По факту трагедии начато производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса – Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего. Максимальное наказание за такое преступление – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте такжеГибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сынаНапомним, 2 июня в Стрыйском районе Львовской области во время экскурсии в село Каменка ученик 6 класса одной из школ Львова – 12-летний мальчик, сорвался в водопад.

Ребенок упал, оказался под водой и зацепился за дерево. Мальчика вытащили спасатели и передали медработники. Врачи констатировали смерть школьника. Погибший – житель Львова, 2009 года рождения.

СМИ узнали, что школьник сорвался в водопад после, как хотел сделать селфи.

В экскурсии принимали участие свыше 40 львовских школьников, их сопровождали пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей. Одна из учительниц после трагедии получила сердечный приступ.

Справка. Каменский водопад располагается на территории национального природного парка Сколевские Бескиды. Водопад находится между селами Каменка и Дубина. Высота водопада около семи метров.

Национальный парк Сколевские Бескиды находится в подчинении Госагентства лесного хозяйства.