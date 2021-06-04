УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Смертельное нарушение": раскрыты новые подробности гибели школьника в водопаде

4 июня 2021, 10:29
Прослушать новость
Остановить

Школьник погиб после того, как попал в опасную зону, которая была ограждена, отметили в Госагентстве лесного хозяйства.

Чиновник поделился, что школьник погиб в водопаде после того, как попал в зону, в которую запрещен проход
Мальчик погиб в водопаде после того, как попал в зону, в которую запрещен проход, поделился чиновник / Скриншот

Заместитель директора Государственного агентства лесного хозяйства Василий Бандерич заявил, что во Львовской области трагедия во время экскурсии на водопад произошла после того, как школьник оказался в опасной зоне, проход в которую запрещен.

Опасная зона ограждена, и там написано слово "Стоп", приводит сведения чиновника ТСН.

По словам Бандерича, мальчик стоял на том месте, где ограждение в нормальном состоянии.

"Установлено семь вертикальных столбиков, через которые натянуто тросовое заграждение и написано "Стоп", то есть за него переходить запрещено. Каким-то образом этот парень оказался в опасной зоне, как – я не могу вам сказать ...", – поделился замдиректора.

После гибели ребенка на водопад продолжили водить экскурсии.

По факту трагедии начато производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса – Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего. Максимальное наказание за такое преступление – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте такжеГибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сынаНапомним, 2 июня в Стрыйском районе Львовской области во время экскурсии в село Каменка ученик 6 класса одной из школ Львова – 12-летний мальчик, сорвался в водопад.

Ребенок упал, оказался под водой и зацепился за дерево. Мальчика вытащили спасатели и передали медработники. Врачи констатировали смерть школьника. Погибший – житель Львова, 2009 года рождения.

СМИ узнали, что школьник сорвался в водопад после, как хотел сделать селфи.

В экскурсии принимали участие свыше 40 львовских школьников, их сопровождали пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей. Одна из учительниц после трагедии получила сердечный приступ.

Справка. Каменский водопад располагается на территории национального природного парка Сколевские Бескиды. Водопад находится между селами Каменка и Дубина. Высота водопада около семи метров.

Национальный парк Сколевские Бескиды находится в подчинении Госагентства лесного хозяйства.

новости Львова Василий Бандерич
Сейчас вы просматриваете новость «"Смертельное нарушение": раскрыты новые подробности гибели школьника в водопаде». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответМожет ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ Одруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невестуОдруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невесту День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравленияДень защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Гороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбыГороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяетсяТарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется

Последние новости

11:40

Возле разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации

11:38

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего Видео

11:18

В Ассоциации назвали нерыночной цену газа для тепловиков

11:14

Анфиса Чехова обвинила в домогательствах продюсера с работы

11:06

У сына Януковича нашли бизнес с элитной недвижимостью в Москве - расследование Видео

Реклама
10:57

Плавают авто, людям не пройти: появилось видео, что натворила погода в Мариуполе Видео

10:37

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

10:29

"Смертельное нарушение": раскрыты новые подробности гибели школьника в водопаде Видео

10:20

Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021 Видео

10:19

Анна Седокова выпустила новый ЕР Егоистка

10:08

В Киеве таксист-неадекват атаковал пассажирку и забрызгал газом Видео

09:53

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

09:20

"Два часа ждали хирурга": в Харькове в больнице умер маленький ребенок

09:17

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

09:09

Где и когда в Украине ждать +40 градусов: синоптик рассказал об аномалии Видео

08:47

Гороскоп на 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

08:40

Цепная реакция: почему в Украине нельзя дальше повышать пенсионный возраст мнение

08:36

Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак Видео

08:21

Атака коронавируса: в Украине более двух тысяч заражений COVID-19 - Минздрав Видео

08:20

Кива с матом "наехал" на Зеленского из-за санкций против Беларуси и предупредил об ударе Видео

Реклама
08:05

Новая зрада: Тупицкого обвинили в поездках в захваченный Крым Видео

07:45

Водная проблема Крыма: астролог рассказал, превратится ли полуостров в пустыню

07:42

В США дали печальный прогноз для Украины в случае войны с РФ Видео

07:08

Смертельное поражение Путина: Каспаров объяснил, что заставит РФ уйти с Донбасса Видео

07:03

Лето заблудилось: украинцев предупредили о новом ударе холода и назвали сроки Видео

06:40

"Лайт-версия": анализ законопроекта о "реестровых олигархах" мнение

06:34

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

06:29

В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом Видео

06:05

Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

06:01

Кравчук сделал заявление о Донбассе и призвал решить вопрос с ОПЗЖ Видео

05:31

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт Видео

03:51

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

03:08

Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

02:14

Синяки и следы удушения: родители Протасевича объяснили, что не так с "признанием" Видео

00:51

Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы Видео

00:35

Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью Видео

00:34

Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

03 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, какая мука самая полезная Видео

23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения Видео

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

Реклама
22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять