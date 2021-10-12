Смертельный "коктейль": Комаровский объяснил, зачем Полякову подсыпали метадон

Антон Поляков / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг обнаружения следова метадона в крови умершего народного депутата Антона Полякова.

В эфире канала Украина 24 он выдвинул версию о том, что, вероятно, народного избранника не хотели убивать. Врач считает, что метадоном его просто пытались напугать и скомпрометировать.

Медик пояснил, что комбинация алкоголя с метадоном не является на сто процентов летальной. Он уверен, что сам нардеп не стал бы сознательно допускать такого опасного "коктейля".

"Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном - это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это - если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить - это я допускаю", - заявил Евгений Комаровский.

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Воздействие метадона на организм:

Метадон производят фармацевтические заводы и применяют для лечения наркотической зависимости.

При этом известно о побочных эффектах метадона, которые проявляются при комбинации его с другими препаратами. К примеру, у пациента могут нарушиться функции дыхания, вероятно и угнетение центральной нервной системы, добавил Комаровский.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".