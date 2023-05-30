Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывов

В соседних частных и многоквартирных домах виднеется много выбитых окон в результате взрывов.

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В Киеве в результате взрыва серьезно пострадала многоэтажка / Главред

В ночь на вторник, 30 мая, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев, в результате есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе произошел пожар на последнем этаже 24 этажного жилого дома. На месте было обнаружено тело погибшей женщины и пострадавших, рассказали в ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС были эвакуированы 30 человек.

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Что происходит на месте ночных взрывов

Поврежденный дом продолжают осматривать специалисты и правоохранители, сообщает корреспондент Главреда с места событий. Также на месте работают коммунальщики. Они убирают осколки, куски бетона и кирпича, а также разбитое стекло после прогремевшего взрыва.

Кроме того, правоохранители на месте также проводят опрос пострадавших жильцов дома. При этом во дворе владельцы поврежденного имущества составляют списки для того, чтобы передать их городским властям. Люди надеются на помощи и компенсацию.

Кроме того, в соседних частных и многоквартирных домах виднеется много выбитых окон в результате взрывов. Также от отлетевших кусков стройматериалов пострадали несколько припаркованных авто.

Смотрите видео - что происходит на месте мощного взрыва:

Место удара дрона по дому в Киеве / Главред

Ночной удар дронов по Киеву

Напомним, в Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. В результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

По данным КГВА, два верхних этажа многоэтажки разрушены, под завалом возможно еще находятся люди.

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, оккупанты постоянно меняют оружие для атаки - после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.

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