УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывов

Алексей Тесля
30 мая 2023, 11:41 обновлено 30 мая, 11:55
281
В соседних частных и многоквартирных домах виднеется много выбитых окон в результате взрывов.
Киев, взрыв
В Киеве в результате взрыва серьезно пострадала многоэтажка / Главред

В ночь на вторник, 30 мая, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев, в результате есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе произошел пожар на последнем этаже 24 этажного жилого дома. На месте было обнаружено тело погибшей женщины и пострадавших, рассказали в ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС были эвакуированы 30 человек.

видео дня

Что происходит на месте ночных взрывов

Поврежденный дом продолжают осматривать специалисты и правоохранители, сообщает корреспондент Главреда с места событий. Также на месте работают коммунальщики. Они убирают осколки, куски бетона и кирпича, а также разбитое стекло после прогремевшего взрыва.

Кроме того, правоохранители на месте также проводят опрос пострадавших жильцов дома. При этом во дворе владельцы поврежденного имущества составляют списки для того, чтобы передать их городским властям. Люди надеются на помощи и компенсацию.

Кроме того, в соседних частных и многоквартирных домах виднеется много выбитых окон в результате взрывов. Также от отлетевших кусков стройматериалов пострадали несколько припаркованных авто.

Смотрите видео - что происходит на месте мощного взрыва:

Screenshot
Место удара дрона по дому в Киеве / Главред

  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред
  • Удар дрона по многоэтажке в Киеве
    Удар дрона по многоэтажке в Киеве Главред

Ночной удар дронов по Киеву

Напомним, в Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. В результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

По данным КГВА, два верхних этажа многоэтажки разрушены, под завалом возможно еще находятся люди.

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, оккупанты постоянно меняют оружие для атаки - после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.

Больше новостей:

новости Киева дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на Москву

"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на Москву

12:16 Украина
Атака дронов на Москву: в эпицентре оказались резиденция Путина и имения элиты РФ

Атака дронов на Москву: в эпицентре оказались резиденция Путина и имения элиты РФ

11:56 Мир
Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывов

Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывов

11:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:29

Украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation реклама

12:16

О тле можно забыть: как быстро избавиться от насекомых на смородине

12:16

"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на МосквуВидео

12:08

Владимир Дантес признался родителям, что стал отцом

12:06

Москву атаковал беспилотник "от Ани Лорак"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:05

Постоянно пьют: легендарная русская актриса жестко прошлась по россиянамВидео

11:56

Атака дронов на Москву: в эпицентре оказались резиденция Путина и имения элиты РФ

11:41

Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывовФотоВидео

11:26

Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрпризВидео

Реклама
11:01

Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

10:59

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек раненыФото

10:52

Необычайная оптическая иллюзия: лишь единицы за 10 секунд найдут число на картинке

10:37

3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всемВидео

10:36

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"Видео

10:21

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концертеВидео

10:03

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

09:52

Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатораВидео

09:47

Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другаямнение

09:44

"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в КиевеФото

09:20

Глава НААУ Сергей Костюк создал риски для промышленного безвиза с ЕС актуально

Реклама
09:14

Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

09:04

В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяцВидео

09:00

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоЭксклюзив

08:56

Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

08:52

Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

08:28

РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

08:22

Российские аналоговнеты не выдерживают конкуренциимнение

08:04

Дроны атаковали Москву: в РФ переполох из-за сильных взрывовВидео

07:52

Атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ - ISW

07:11

Гороскоп на июнь 2023 для Козерогов: новый роман и хорошие финансовые новостиВидео

06:42

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: все, что известно на данный моментФото

06:01

Цивилизационный выбор Украины: где наше место?мнение

05:47

Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

05:10

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: смогут лишь люди с высоким уровнем IQ

05:06

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажкаФотоВидео

04:40

Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 мая

03:20

Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салатаВидео

03:10

Когда и как удалять стрелки у чеснока: секрет опытных дачников сразит наповал

02:40

"Не подписала флаг и держалась в стороне": как Loreen вела себя на ЕвровиденииВидео

Реклама
02:10

"Уже пробуют развивать наступление": Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на СлавянскВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за БахмутВидео

29 мая, понедельник
23:50

РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасностиВидео

23:20

Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать: Свитан оценил возможную угрозуВидео

22:59

Это не поражение: Боррель назвал единственный вариант, когда РФ пойдет на переговоры

22:41

Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

22:36

"Что у тебя в голове?": Бадоев жестко "разнес" Лорак, которую всегда защищалВидео

22:26

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

22:03

Задержанного на многомиллионной взятке "слугу" Трубицына подают в международный розыск, - ответ САП

21:56

РФ пойдет в новое наступление в ближайшие месяцы - Боррель

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять