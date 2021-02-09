Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина

В Украине могут усилить карантин / УНИАН

Кабинет министров Украины на этой неделе планировал рассмотреть вопрос усиления карантина из-за пандемии коронавируса, но заседание перенесено в связи с визитом премьер-министра и части министров в Брюссель.

"Завтра премьер-министр вместе с частью министров вылетает в Брюссель. Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет", — сообщает Новое время со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Стало известно, что 11-го февраля представители правительства посетят Брюссель для участия в заседании Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. По графику в этот день должно было состояться очередное заседание правительства.

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При этом отмечается, что предложения о введении дополнительных карантинных мероприятий в правительство подает Минздрав.

"Когда будут рассматриваться усиление зависит от того, когда профильное министерство подаст предложения, чтобы было время на детальное рассмотрение и обсуждение", - сказал он.

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