Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина

Заседание правительства, на котором могли рассмотреть усиления карантина, перенесено.
Кабинет министров Украины на этой неделе планировал рассмотреть вопрос усиления карантина из-за пандемии коронавируса, но заседание перенесено в связи с визитом премьер-министра и части министров в Брюссель.
"Завтра премьер-министр вместе с частью министров вылетает в Брюссель. Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет", — сообщает Новое время со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Стало известно, что 11-го февраля представители правительства посетят Брюссель для участия в заседании Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. По графику в этот день должно было состояться очередное заседание правительства.
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При этом отмечается, что предложения о введении дополнительных карантинных мероприятий в правительство подает Минздрав.
"Когда будут рассматриваться усиление зависит от того, когда профильное министерство подаст предложения, чтобы было время на детальное рассмотрение и обсуждение", - сказал он.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 25 января в Украине прекратили действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
- Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля сделал заявление о том, что карантин продлят минимум до 30 апреля. Причем в Кабмине не готовы назвать сроки и длительность противоэпидемиологического режима. Карантин будут менять из-за мутации коронавируса.