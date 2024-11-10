Собрали почти 60 тысяч военных: генерал назвал цель войск РФ на Харьковщине

Силы обороны проводят активные контратаки на Купянском направлении, где россияне сконцентрировали почти 60 тысяч военных, отметил генерал.

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Генерал назвал цель войск РФ на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

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Россияне сосредоточили значительное количество войск на Купянском направлении

ВСУ проводят активные контратаки и не дают врагу продвигаться

Вторым направлением на фронте, после Покровско-Кураховского (Донецкая область), где российские войска сосредотачивают свои усилия, является Купянское направление (Харьковская область). Однако группировка оккупантов, которая ранее насчитывала до 100 тысяч военных, сократилась из-за значительных ударов от Сил обороны Украины. Об этом сообщил генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире канала FREEДОМ.

По его словам, значительная часть российских военных была переброшена с Купянского направления на другие участки фронта, и сейчас там осталось примерно 55-60 тысяч человек.

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"Они пытаются атаковать, как бы оттягивая наши войска, и пытаясь, конечно, перекрыть ряд логистических путей, включая реку Оскол, к которой они частично подошли", - прокомментировал он.

В то же время он отметил, что Силы обороны наносят на этом отрезке фронта мощные удары по врагу.

Маломуж подчеркнул, что Силы обороны ведут мощные контратаки на этом направлении, применяя огневые удары с высот. Он отметил, что существенного продвижения врага нет, ведь украинские войска активно контратакуют и восстанавливают свои позиции, держа фронт, несмотря на сложности.

"Я только вчера общался с нашими ребятами. Мы там не отступим. И враг, конечно, понесет огромные потери", - добавил генерал.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Купянском направлении на Харьковщине украинские десантники нанесли сокрушительный удар одному из подразделений российской армии, ликвидировав более сотни оккупантов. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Российские войска пытаются продвинуться в районе Купянска и намерены захватить город до Нового года, отметил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко.

Он также отмечал, что задача российских сил вблизи села Кругляковка заключается в закреплении на левом берегу реки Оскол для расширения их плацдарма.

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