"Совсем не слышат врачей": медик назвала категорию людей, которые труднее переносят Covid-19

Медик дала рекомендации больным коронавирусом / Фото Reuters

Больные, которые узнали о коронавирусе и паникуют, тяжелее переносят недуг. У таких пациентов даже могут возникать панические атаки.

Врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук в интервью "Фактам" отметила, что люди, узнав, что они больны коронавирусом, сразу начинают паниковать и тогда медики назначают им успокаивающие медикаменты.

"Бывают пациенты, только что поступившие в больницу и симптомы у них на две копейки, но уже вызывающие нотариуса. И совсем не слышат врачей, потому что уже поставили на себе крест. Препараты, обладающие легким успокаивающим действием, не входят в протокол лечения COVID-19, но людям, у которых положительная ПЦР вызывает паническое и тревожное состояние, мы назначаем такое симптоматическое лечение", — пояснила медик.

Светлана Гук добавила, что отчаяние и паника усугубляют самочувствие больных. Также это может приводить к паническим атакам.

Читайте также"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон""Пациенты-пессимисты труднее переносят болезнь. Один спокойный, уравновешенный мужчина рассказывал: болел дома, и вроде бы все было хорошо. Но как-то за ужином почувствовал, что сердце сильно колотится, и сразу стало страшно. Это классическая паническая атака, и на нее следует реагировать. Ведь нервная система расшатана, человек "поедает" не только себя, но и врача", — объяснила врач.

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Ранее Светлана Гук заявила, что паниковать из-за нового штамма коронавируса Омикрон не стоит, поскольку лечение COVID-19, независимо от штамма, примерно одинаковое.

"В чем-то мы - заложники своих возможностей. Горе от ума. Научились секвенировать геном – находим новые штаммы, а что делать с этой информацией? Вот что с ней делать рядовому гражданину? Снова страх и отчаяние, что все пропало? Снова стресс? Для науки – да, это очень важно. Но лечение ковида, независимо от штамма, примерно одинаковое", - сказала Гук.

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