Нужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответ

Лечение коронавируса, независимо от штамма, примерно одинаковое / Фото Reuters

Во многих странах мира бьют тревогу из-за появления нового штамма Омикрон. Врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ Феофания Светлана Гук считает, что паниковать не стоит. Ведь лечение COVID-19, независимо от штамма, примерно одинаковое.

"В чем-то мы - заложники своих возможностей. Горе от ума. Научились секвенировать геном – находим новые штаммы, а что делать с этой информацией? Вот что с ней делать рядовому гражданину? Снова страх и отчаяние, что все пропало? Снова стресс? Для науки – да, это очень важно. Но лечение ковида, независимо от штамма, примерно одинаковое", - сказала Гук в интервью ТСН.

Врач считает, что для общества главное - пережить пандемию с минимальными последствиями во всех сферах.

"Поэтому берегите себя, вспомните на практике о здоровом питании и спорте, подпишите в конце концов декларации с семейными врачами и пройдите прививки, если не болели (в вакцинации не отказывают и переболевшим). А главное – каждый день находите что-то, чему искренне рады и благодарны судьбе!", - посоветовала медик.

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Как сообщал Главред, ранее Светлана Гук заявила, что от пандемии коронавируса украинцам не уйти. Переболеть придется большинству людей - вакцинированным и невакцинированным.

Советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий завил, что новый штамм Омикрон подробно исследовали и выяснили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса. Поэтому понадобится третья, бустерная доза вакцины.

Тем временем глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.

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