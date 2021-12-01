Нужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответ

В чем-то мы - заложники своих возможностей, считает Светлана Гук. Находим новые штаммы, но эта информация важна для науки, а не для рядового гражданина.
Во многих странах мира бьют тревогу из-за появления нового штамма Омикрон. Врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ Феофания Светлана Гук считает, что паниковать не стоит. Ведь лечение COVID-19, независимо от штамма, примерно одинаковое.
"В чем-то мы - заложники своих возможностей. Горе от ума. Научились секвенировать геном – находим новые штаммы, а что делать с этой информацией? Вот что с ней делать рядовому гражданину? Снова страх и отчаяние, что все пропало? Снова стресс? Для науки – да, это очень важно. Но лечение ковида, независимо от штамма, примерно одинаковое", - сказала Гук в интервью ТСН.
Врач считает, что для общества главное - пережить пандемию с минимальными последствиями во всех сферах.
"Поэтому берегите себя, вспомните на практике о здоровом питании и спорте, подпишите в конце концов декларации с семейными врачами и пройдите прививки, если не болели (в вакцинации не отказывают и переболевшим). А главное – каждый день находите что-то, чему искренне рады и благодарны судьбе!", - посоветовала медик.
Как сообщал Главред, ранее Светлана Гук заявила, что от пандемии коронавируса украинцам не уйти. Переболеть придется большинству людей - вакцинированным и невакцинированным.
Советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий завил, что новый штамм Омикрон подробно исследовали и выяснили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса. Поэтому понадобится третья, бустерная доза вакцины.
Тем временем глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.
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