Создал Украину и "отдал" Донбасс: Путин повесил всех собак на Ленина

Владимир Путин / Reuters

Президент Владимир Путин заявил о том, что Украину создал вождь большевиков Владимир Ленин (Ульянов).

Как подчеркнул он в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции в Москве, это произошло при создании СССР.

По словам Путина, Россия "старается не вспоминать", как складывалась Украина. "Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз", - отметил он.

Президент РФ также заявил, что в момент образования СССР большевики якобы силой присоединили Донбасс к Украине.

"[Донбасс] изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе, как частью России. Но его туда (в Украину — ред.) Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: "Надо перерешить!"", — рассказал Путин.

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Он уверен в том, что большевики создали Украину в ее нынешних границах — страну, якобы "которой никогда раньше не существовало".

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Напомним, ранее была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

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