Сравняли с землей: оккупанты обстреляли Ахтырку с мирными жителями

Российские военные 7 марта с 22:43 почти два часа обстреливали Ахтырку, применяя военную авиацию и ракетное оружие.
В Сумской области российские военные в очередной раз нарушили правила ведения войны и 7 марта устроили обстрел гражданской инфраструктуры в Ахтырке.
Об этом сообщили в областной прокуратуре, открывшей производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, российские военные 7 марта с 22:43 почти два часа обстреливали Ахтырку, применяя военную авиацию и ракетное оружие.
"По состоянию на 8 марта в результате бомбардировок и обстрелов, погибло ориентировочно 1 гражданское лицо, еще 14 получили ранения. Число пострадавших еще уточняется", - говорится в сообщении.
Вражескими обстрелами также повреждены здания городского совета, дома культуры, "Универмага", жилые дома и железнодорожный вокзал.
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