"США дождутся своего Перл-Харбора": Романенко указал на ошибку Байдена

Если Путин устроит еще несколько терактов, то это больше сплотит ряды россиян. Тогда готовых воевать с Европой прибавится, считает Игорь Романенко.

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Джо Байден хоть сегодня может подписать документ о передаче боеприпасов Украине, сказал Игорь Романенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/WhiteHouse

До начала полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия в конвенционном вооружении превосходила потенциал стран НАТО. Диктатор РФ Владимир Путин это знал, спекулировал этим и сегодня продолжает оказывать подобное давление. За два года войны Украина подарила странам Балтии, Польши, Румынии, Молдове и всем странам НАТО, а также США возможность лучше подготовиться к предстоящей войне. Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, НАТО наращивает потенциал, и Путин уже понимает, что со всеми тягаться он уже не сможет.

"Именно поэтому ему нужна эта пауза с Украиной. Он уже перевел свою промышленность на военные рельсы, запускает новые производства. Сделает еще несколько "Крокусов" [теракт в "Крокус Сити Холл" в Москве] и еще больше сплотит ряды россиян. Готовых воевать с Европой будет еще больше. Так они и до Америки достанут. Если американцы будут и дальше вести себя так, они дождутся своего Перл-Харбора", — считает Игорь Романенко. видео дня

Атака на на Перл-Харбор Нападение на Перл-Харбор — внезапная комбинированная атака воздушных и подводных сил японского флота на американские силы, находившиеся на военно-морской базе в Перл-Харборе (Гавайские острова). Атака произошла утром 7 декабря 1941 года и стала поводом к вступлению США во Вторую мировую войну, пишет Википедия. Операция должна была обеспечить беспрепятственное завоевание Японией всей Юго-Восточной Азии и ряда тихоокеанских островов. Формальной целью атаки было выведение из строя американского флота — прежде всего, его авианосных сил — на срок в шесть месяцев. Атака на Пёрл-Харбор серьёзно подорвала военно-морские и военно-воздушные силы США на Тихом океане: два линкора были потеряны безвозвратно, а линкоры "Калифорния" и "Вест Вирджиния" стали вновь боеспособны только летом 1944 года. Однако, американские авианосные силы остались полностью в строю. На Гавайях погибло 2403 американских военнослужащих и 68 гражданских лиц; японские силы потеряли 29 самолётов — а также все пять сверхмалых подводных лодок, которым не удалось нанести урон силам США. 8 декабря после речи президента Франклина Рузвельта, назвавшего нападение "днём позора", Конгресс США официально объявил войну Японской империи. Находясь под впечатлением от японского успеха, через три дня фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер объявил войну США.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ считает, что страны Запада смогли значительно увеличить свои возможности.

"К сожалению, в США еще не появился свой Макрон, который заявил бы о намерении ввести войска в Украину", - сказал он.

Романенко добавил, что у США есть все возможности помогать Украине.

"В США пытаются показать, что все сводится к позиции Конгресса, но это месседж для их избирателей, не для украинцев и не для специалистов, точно знающих, что президент США хоть сегодня может подписать документ о передаче боеприпасов Украине, вооружений, которые в США просто уничтожаются. Без Конгресса или чего-то еще. Президент США имеет на это право, но не делает", — резюмировал генерал-лейтенант.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул 9 апреля.

Документ может включать "некоторые важные нововведения", пишет The Hill. В частноси, Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность и позволит успокоить консерваторов.

Также Джонсон упомянул о законе "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

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