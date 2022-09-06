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США повторяют шаг времен Второй мировой и напрямую вступают в войну РФ против Украины – офицер ВСУ

6 сентября 2022, 18:10

Между США с НАТО и Россией может произойти военный конфликт, считает Тарас Березовец.

США войска РФ
США полноценно вступают в войну с Россией - эксперт / Коллаж Reuters

Соединенные Штаты Америки включились во Вторую мировую войну поставками вооружений в рамках ленд-лиза Великобритании и Советскому Союзу. После нападения Японии на Перл-Харбор американцы объявили войну нацистской Германии и уже напрямую вступили в военные действия. В ситуации с войной России против Украины Вашингтон может действовать по такому же сценарию. Об этом заявил офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

В интервью Главреду он рассказал о том, что США уже напрямую включаются в войну Москвы против Киева и провел параллели с действиями Вашингтона в ходе Второй мировой войны.

"Это уже происходит. Американцы включились во Вторую мировую поставками ленд-лиза – в Британию и Советский Союз. А закончилось это тем, что они полноценно вступили в войну в конце 1941 года, когда было нападение Японии на Перл-Харбор, а дальше они объявили войну уже нацистской Германии", - полагает военный.

По его словам, американцы уже фактически будут проводить войсковую операцию, когда появится командующий миссией по военной помощи Украине.

"Здесь ситуация идет по такому же сценарию. Медленное втягивание, сначала идет ленд-лиз. В любом случае, войсковая операция уже будет проводиться, как только появится командующий операцией в Украине. Они уже заявили о том, что будет назначен командующий в ранге двух или трехзвездочного генерала армии США, который будет отвечать за логистику. Это уже военная операция. Если есть командующий – значит, есть и операция. И будет название этой операции. Как она будет называться – "Нестримна свобода" или "Шлях до демократії" – уже не суть важно. Это уже операция",- объяснил Березовец.

Россия может открыть второй фронт

Как полагает эксперт, Россия действительно на определенном этапе может открыть второй фронт, о чем уже говорят в Североатлантическом альянсе. Под ударом, возможно, окажется Молдова. Катализатором может стать, к примеру, операция по освобождению Приднестровья.

"Рано или поздно Россия может открыть второй фронт, о чем заявляют сегодня открыто в НАТО. Вот недавно об этом один из генералов Бундесвера сказал, что Москва способна пойти на такой шаг. Против кого она его может открыть – например, против Молдовы.

Давайте предположим ситуацию, при которой происходит молниеносная операция по деоккупации Приднестровья. Это возможно – да. Там военные склады, оружие, там несколько миллионов снарядов, в которых остро нуждается наша артиллерия. Украина может принять участие в этой операции по деоккупации этой территории Молдовы, чтобы оказать помощь.

И что тогда Путин будет делать? Путин вынужден будет наносить удары по территории Молдовы. А если там будет находиться румынский миротворческий контингент, это будет нападение уже на союзника НАТО", - прогнозирует Березовец.

Также он добавил, что таким образом, войну России и НАТО исключать нельзя. Рано или поздно она может произойти. Однако вряд ли это будет ядерная война, поскольку никто не пойдет на такие риски.

"Никто не может исключить случайного боевого столкновения, из-за неправильного понимания приказа, открытия огня. Мы сейчас находимся в очень опасной стадии. Но повторю – военное столкновение между США и союзниками по НАТО возможно. Но это будет конвенционально неядерный конфликт", - подчеркнул Тарас Березовец.

Напомним, политолог Березовец заявил, что оккупированный Россией Крым будет освобожден военным путем. Причем это может произойти как при Путине, так и после его ухода из власти. Территорию можно будет вернуть, вероятно, в течение 5 лет.

Также Тарас Березовец считает, что если ВСУ дадут в рамках ленд-лиза много оружия, Украина получит возможность разгромить войска России в течение полутора лет. Процесс может затянуться, если Запад все-таки остановится на сценарии медленного ослабления РФ.

Смотрите полную версию интервью Тараса Березовца Главреду

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