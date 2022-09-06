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Армия Украины может освободить Крым даже при Путине в Кремле – офицер ВСУ

6 сентября 2022, 11:26

Решение Путина о полномасштабном нападении на Украину сделало сценарий освобождения Крыма неизбежным, считает Тарас Березовец.

ВСУ войска РФ
Силы обороны Украины зайдут в Крым - Березовец / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Оккупированный Россией Крым будет освобождаться исключительно военным путем. Деоккупация полуострова может произойти как при правлении Владимира Путина в Кремле, так и после его ухода из власти. Возвращать Крымский полуостров под контроль Киева будут Вооруженные силы Украины. Территорию можно освободить в течение 5 лет. Об этом заявил офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

В интервью Главред он рассказал о том, что наиболее вероятным сценарием видится освобождение Крыма силовым путем. Причем оккупированный полуостров Украина может вернуть как при власти Путина, так и после его отстранения от руководства Россией.

"Я считаю, что Крым в любом случае будет освобождаться только военным путем. Не исключаю – Крымский полуостров будет деоккупирован еще при жизни Путина. Вариант абсолютно реальный. Полуостров может быть освобожден и после его смерти. Мы видим, что состояние здоровья Путина достаточно нестабильное. Порой он выглядит более-менее сносно, а временами отвратительно, как было на встрече с главой МВД РФ Золотовым", - отметил Березовец.

По его мнению, силы обороны Украины зайдут на Крымский полуостров. Вероятны сценарии либо полноформатной военной операции, либо ограниченных силовых действий.

"При освобождении Крыма в любом случае будут задействованы Вооруженные силы Украины. Они зайдут на полуостров. Вопрос только в том, как это будет выглядеть – полноценная военная операция с ведением боевых действий на территории полуострова или ограниченные действия в виде стрелковых боев. Это произойдет, когда Россия останется без руководства и воли к сопротивлению. Возможно, оккупанты будут уходить в какие-то партизанские отряды, отстреливаться. Но следует понимать, что при любых обстоятельствах это, еще раз повторю, будет войсковая операция", - полагает военный.

Крымский полуостров можно будет освободить за 5 лет.

"Нет другого варианта деоккупации Крыма. Глава РФ Владимир Путин своим новым военным вторжением в Украину 24 февраля сделал освобождение Киевом Крыма уже неизбежным. И если раньше были только долгосрочные сценарии освобождения Крыма, которые предусматривали возвращение Крымского полуострова в течение 40-50 лет, и ситуация действительно выглядела именно так, сейчас Путин сам сделал все, чтобы приблизить эти сроки. Уверен, освобождение Крыма – вопрос не десятилетия, а ближайших лет. Мы говорим о сроке до 5 лет", - подчеркнул Тарас Березовец.

Возвращение Крыма в Украину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что Крым вернется в Украину военным путем. По его словам, после полномасштабного нападения России ситуация изменилась, и теперь это понимают даже на Западе. Дипломатического пути нет.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Россия в борьбе за удержание Крыма, скорее всего, будет стягивать на полуостров сухопутные войска и усиливать там оборону. Однако не исключается вариант, при котором российские войска выйдут с полуострова, а армия Украины введет туда свои подразделения. Ситуация будет зависеть от обстановки внутри РФ.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что силы обороны Украины, при условии поддержки со стороны Запада, до конца года могут вернуть оккупированные после 24 февраля Россией территории. Кроме того, Киев способен вернуть и Крым. Деоккупация полуострова, согласно прогнозу Ходжеса, может произойти в 2023 году.

Смотрите полную версию интервью Тараса Березовца Главреду

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