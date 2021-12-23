Стало известно, что будет с гривней до Нового года

Обменники не будут тешить своими расценками / telegraf.com.ua

На данный момент в Украине нет оснований для девальвации гривни. Однако в случае такой ситуации руководству НБУ следует уйти в отставку.

Такое мнение, как пишет Украина 24, выдвинул экономист Андрей Новак.

"Если сейчас НБУ в условиях, когда абсолютно нет оснований для девальвации гривни - ни финансовых, ни общеэкономических, - будет допускать девальвацию гривни, искусственно ее провоцировать, считаю, что руководство НБУ должно уходить в отставку. Сводный платежный баланс плюсовой, золотовалютные резервы рекордные. Какие основания? Экспорт украинский вырос на 27% в этом году, при том, что импорт почти не растет", - отметил Новак.

В свою очередь, финансист Тарас Козак прогнозирует колебания гривни в 10-20 копеек.

"Я думаю, что это не девальвация... Если не будет действительно усиления истерии вокруг российской агрессии, потому что фундаментальные факторы достаточно неплохие. Дефицит бюджета значительно меньше запланированного... Поэтому фундаментальных причин нет. Но мы видели фактически рост доллара по курсу 26,1 до 27,2 просто на тех же эмоциях, переживаниях граждан", - добавил Козак.

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Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Гойлов заявил, что в ближайшее время курс гривны по отношению к основным валютам вновь снизится.

Доллар относительно гривни укрепится до уровня 27,15 грн. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,65 грн.

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