Доллар возьмет реванш: украинцам назвали новый курс

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В ближайшее время курс гривны по отношению к основным валютам вновь снизится.

Доллар относительно гривни укрепится до уровня 27,15 грн. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,65 грн, спрогнозировал в комментарии Фактам финансовый аналитик Андрей Гойлов.

К новой волне девальвации гривни могут привести внешние факторы, считают эксперты.

В свою очередь финансовый эксперт Андрей Шевчишин утверждает, что покупатели перехватили инициативу и активно покупают американский доллар.

Он объяснил, что на рынок вернулись нерезиденты, которые реагируют на новостной фон о вероятности вторжения РФ в Украину.

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Нерезиденты также реагируют на ухудшение настроений на мировых рынках, растущую инфляцию и возможное ужесточение денежно-кредитной политики, а также оценивают возможные риски нового штамма Омикрон.

"В ближайшее время гривня продолжит ослабление до 27,2 грн за доллар. Если нерезиденты будут активными, а НБУ пассивным, то курс может уйти и ниже. Уже после закрытия торгов рынки будут следить за результатами заседания Федеральной резервной системы США, которые могут оказать сильное влияние на мировые финансовые рынки и надавать на гривню", — добавил Шевчишин.

Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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