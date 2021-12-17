В Украине скачок валюты: гривня заметно ослабевает

Курс валют меняется по минутам / УНИАН

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 декабря.

Таким образом доллар установлен на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем, говорится на сайте НБУ.

А евро - на уровне 30,86 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На Межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установлены на уровне 27,26/27,28 грн/долл., к евро - на уровне 30,88/30,91 грн/евро.

Отметим, в пятницу, 17 декабря, доллар стоил 27,19 грн.

Реклама

Между тем, эксперты прогнозируют, что из-за военного конфликта доллар в декабре взлетит до 27,8–28,3 грн.

Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Гойлов заявил, что в ближайшее время курс гривны по отношению к основным валютам вновь снизится.

Доллар относительно гривни укрепится до уровня 27,15 грн. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,65 грн.

Читайте также: