В Украине скачок валюты: гривня заметно ослабевает

НБУ установил курс валют на 20 декабря.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 декабря.
Таким образом доллар установлен на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем, говорится на сайте НБУ.
А евро - на уровне 30,86 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
На Межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установлены на уровне 27,26/27,28 грн/долл., к евро - на уровне 30,88/30,91 грн/евро.
Отметим, в пятницу, 17 декабря, доллар стоил 27,19 грн.
Между тем, эксперты прогнозируют, что из-за военного конфликта доллар в декабре взлетит до 27,8–28,3 грн.
Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Гойлов заявил, что в ближайшее время курс гривны по отношению к основным валютам вновь снизится.
Доллар относительно гривни укрепится до уровня 27,15 грн. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,65 грн.
Читайте также:
- Доллар штурмует новую высоту: валютный курс идет "на взлет"
- Украина получит от Всемирного банка 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
- Валюта "взлетит до небес": стало известно, каким будет новогодний курс доллара
- Доллар рванет вверх: украинцев удивили неожиданным прогнозом на 2022 год