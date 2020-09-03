Стало известно, когда школы могут перевести на онлайн-обучение

Школы могут снова перейти на дистанционку / УНИАН

В Офисе президента планируют в ближайшем будущем вновь перевести школьников на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на свой источник, самый благоприятный прогноз – онлайн-обучение начнется после осенних каникул.

"Есть информация, что попытаются дотянуть до конца октября, а уже с конца октября – начало ноября школы закроют", — говорится в сообщении.

По информации источников, власть может ввести онлайн-обучение с ноября, поскольку это выгодно с экономической точки зрения — государство существенно сэкономит на коммунальных платежах, зарплате и средствах индивидуальной защиты для школ.

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Напомним, глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

Как ранее сообщалось, адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября. Образовательная система начала работать в обычном режиме с 1 сентября. Но родители могут сами выбирать форму обучения для своих детей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.