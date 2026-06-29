Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Бананы не начнут чернеть через пару дней: секрет оказался удивительно простым

Алексей Тесля
29 июня 2026, 20:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты советуют не класть бананы в общую фруктовую вазу - важный совет.
Бананы
Как правильно хранить бананы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Бананы могут покрываться темными пятнами и становиться мягкими
  • Эксперты советуют не класть бананы в общую фруктовую вазу

Многие замечали, что уже через несколько дней после покупки бананы начинают покрываться темными пятнами, становятся мягкими и теряют привлекательный вид.

Особенно быстро это происходит летом, когда высокая температура ускоряет созревание фруктов. Причина нередко кроется не в качестве бананов, а в том, где и как их хранят дома, пишет Express.

видео дня

Эксперты советуют не класть бананы в общую фруктовую вазу. Дело в том, что эти плоды выделяют большое количество этилена - природного газа, который ускоряет созревание не только самих бананов, но и всех фруктов, находящихся рядом.

"Не храните бананы рядом с другими фруктами, так как бананы выделяют газ, называемый этиленом, который приведет к слишком быстрому созреванию фруктов. Также не храните спелые бананы в полиэтиленовом пакете, так как это удерживает этилен внутри и приводит к их потемнению/почернению", - объяснили эксперты.

Чтобы бананы дольше оставались желтыми и плотными, их рекомендуют хранить отдельно от остальных фруктов, в сухом месте при комнатной температуре. Лучше всего выбрать участок кухни, защищенный от прямых солнечных лучей и расположенный подальше от плиты или других источников тепла.

Еще один способ продлить свежесть - разделить связку на отдельные плоды. Когда бананы находятся вплотную друг к другу, вокруг них скапливается больше этилена, из-за чего процесс созревания ускоряется.

Специалисты также советуют обернуть плодоножку каждого банана пищевой пленкой или фольгой. Такой прием помогает уменьшить распространение этилена и позволяет сохранить плоды свежими значительно дольше. По словам экспертов, благодаря этому срок хранения можно увеличить примерно на неделю, а в некоторых случаях - до 10–14 дней.

Если бананы уже начали темнеть, их можно переложить в холодильник. Низкая температура замедляет дальнейшее созревание. Однако зеленые бананы охлаждать не рекомендуется, поскольку холод может нарушить процесс их естественного дозревания.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - секрет хранения фруктов:

В ролике автор объясняет, как правильно хранить овощи и фрукты летом, чтобы они как можно дольше оставались свежими даже в жаркую погоду. Он делится практическими советами, которые помогают продлить срок хранения продуктов без использования специальных средств.

В видео рассказывается, какие овощи не стоит помещать в холодильник, почему картофель и лук лучше хранить отдельно, а также по какой причине бананы не рекомендуется класть рядом с яблоками. Кроме того, автор объясняет, чем опасно хранение томатов на солнечном подоконнике и как выбрать для них более подходящее место.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
бананы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

19:09Украина
Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

17:09Война
Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей

16:41Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

Легендарный квас времен СССР: как его готовили и почему сейчас такого уже нет

Легендарный квас времен СССР: как его готовили и почему сейчас такого уже нет

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

Последние новости

20:40

Спасение от жары за 1 гривню: что лучше защитит растения на огороде

20:33

Сеяр Куршутов досье

20:02

Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать: почему собака облизывает хозяинаВидео

20:00

Бананы не начнут чернеть через пару дней: секрет оказался удивительно простымВидео

19:28

Большинство ошибается годами: почему ни в коем случае нельзя мыть грибы под водой

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:09

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

19:03

Где стоит поставить памятник Мазепе: мнение Максима Розумногомнение

19:00

В России начали сносить резиденцию Путина на Валдае — что произошло

18:58

Штраф до 34 тысяч грн: в Раде готовят новое наказание для водителей

Реклама
18:28

Пыль исчезнет как по волшебству: хитрый трюк сохраняет чистоту неделямиВидео

18:25

Как часто на самом деле следует купать кота: ветеринары удивили ответом

18:15

Его имя вычеркнули из книги Лавры: кого Москва хотела стереть из истории УкраиныВидео

17:58

Желтые пятна на белой одежде исчезнут без следа: что добавить в воду для стирки

17:53

В Кремле пригрозили новыми ударами по Украине — чего ожидать

17:09

Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

17:01

Частично заменит кондиционер: как индийцы охлаждают дома в невыносимую жару

16:59

Будет только хуже: чего категорически нельзя делать в жару

16:44

Молния попала в 6-летнюю девочку: что известно о последствиях непогоды во ЛьвовеФото

16:41

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей

16:35

"Ненавижу": Тарабарова рассказала о крупном долге за дом под Киевом

Реклама
16:23

Модные табу в прошлом: 3 правила стиля, которые позволено нарушать каждойВидео

16:13

Легкие деньги, яркий роман и громкий развод: гороскоп для Водолеев на июль 2026

15:59

До +38°C, шквалы и грозы: синоптик рассказала, когда жара начнет отступать

15:57

Доллар внезапно подешевел, а евро пошел вверх: курс валют на 30 июня

15:56

Эксперт объяснил, как инициативы Буданова меняют облик Украины

15:52

Ошибки при выращивании помидоров: что мешает получить богатый урожай

15:19

Говорить "нерукопожатный" неправильно: как назвать такого человека на украинском

15:10

Ищет гарантии безопасности или испугался Зеленского: зачем Лукашенко летал в Китай

15:07

Полотенце повреждает мокрые волосы: главная причина повреждений при сушке

15:01

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

15:00

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026Видео

14:57

Кролики с щупальцами атакуют целые города: что превращает их в "монстров"

14:49

Россия нанесла массированный удар по Украине – что известно о последствиях

14:22

Календарь рыбака на июль 2026: когда карась и щука будут особенно активныВидео

14:06

"Не было свадьбы": Монатик удивил признанием о личной жизниВидео

13:21

В саду не будет клещей весь сезон: какое простое средство поможет от них избавиться

13:08

"Непростой период": жена беглеца Ямы сделала признание о жизни в США

12:57

Проще, чем химия: смесь двух ингредиентов заставит тараканов навсегда покинуть домВидео

12:54

Вещи станут белоснежными: одно средство, которое удивит даже опытных хозяекВидео

12:47

Оккупанты ударили баллистикой по Днепру: есть погибшие и много раненых

Реклама
12:04

Графики отключения света возвращаются в Украину: где и когда не будет энергоснабжения

12:03

Бои за Константиновку: Reuters объяснил, почему существует риск потери города

12:02

Запутался во лжи: Путин признал, что не взял Купянск и перепутал реку с городом

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

11:22

Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

11:12

"Любовь": в сети рассекретили загадочную избранницу Дантеса

11:06

Путин может прибегнуть к серьезной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph

10:56

30 июня - "вторая Пасха": зачем верующие должны покрасить 13 яиц

10:38

Путин сделал заявление о наступлении на Сумы: есть ли угроза для города

10:12

Кого ждет богатство, а кого - медовый месяц: гороскоп Таро на полнолуние 29 июняВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять