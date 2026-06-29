Бананы не начнут чернеть через пару дней: секрет оказался удивительно простым

Вы узнаете:
- Бананы могут покрываться темными пятнами и становиться мягкими
- Эксперты советуют не класть бананы в общую фруктовую вазу
Многие замечали, что уже через несколько дней после покупки бананы начинают покрываться темными пятнами, становятся мягкими и теряют привлекательный вид.
Особенно быстро это происходит летом, когда высокая температура ускоряет созревание фруктов. Причина нередко кроется не в качестве бананов, а в том, где и как их хранят дома, пишет Express.
Эксперты советуют не класть бананы в общую фруктовую вазу. Дело в том, что эти плоды выделяют большое количество этилена - природного газа, который ускоряет созревание не только самих бананов, но и всех фруктов, находящихся рядом.
"Не храните бананы рядом с другими фруктами, так как бананы выделяют газ, называемый этиленом, который приведет к слишком быстрому созреванию фруктов. Также не храните спелые бананы в полиэтиленовом пакете, так как это удерживает этилен внутри и приводит к их потемнению/почернению", - объяснили эксперты.
Чтобы бананы дольше оставались желтыми и плотными, их рекомендуют хранить отдельно от остальных фруктов, в сухом месте при комнатной температуре. Лучше всего выбрать участок кухни, защищенный от прямых солнечных лучей и расположенный подальше от плиты или других источников тепла.
Еще один способ продлить свежесть - разделить связку на отдельные плоды. Когда бананы находятся вплотную друг к другу, вокруг них скапливается больше этилена, из-за чего процесс созревания ускоряется.
Специалисты также советуют обернуть плодоножку каждого банана пищевой пленкой или фольгой. Такой прием помогает уменьшить распространение этилена и позволяет сохранить плоды свежими значительно дольше. По словам экспертов, благодаря этому срок хранения можно увеличить примерно на неделю, а в некоторых случаях - до 10–14 дней.
Если бананы уже начали темнеть, их можно переложить в холодильник. Низкая температура замедляет дальнейшее созревание. Однако зеленые бананы охлаждать не рекомендуется, поскольку холод может нарушить процесс их естественного дозревания.
Смотрите видео - секрет хранения фруктов:
В ролике автор объясняет, как правильно хранить овощи и фрукты летом, чтобы они как можно дольше оставались свежими даже в жаркую погоду. Он делится практическими советами, которые помогают продлить срок хранения продуктов без использования специальных средств.
В видео рассказывается, какие овощи не стоит помещать в холодильник, почему картофель и лук лучше хранить отдельно, а также по какой причине бананы не рекомендуется класть рядом с яблоками. Кроме того, автор объясняет, чем опасно хранение томатов на солнечном подоконнике и как выбрать для них более подходящее место.
Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.
Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.
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Об источнике: Express.co.uk
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