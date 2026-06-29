Доллар внезапно подешевел, а евро пошел вверх: курс валют на 30 июня

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 30 июня
- Насколько укрепил свои позиции евро
- Какой курс злотого установлен на 30 июня
Во вторник, 30 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. В последний день июня доллар несколько подешевеет по отношению к гривне, а евро пойдет вверх. Злотый также вырос по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара на 30 июня
На вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,84 гривни за доллар. Национальный банк Украины ослабил американскую валюту по отношению к гривне на 1 копейку по сравнению с понедельником, 29 июня.
Курс евро на 30 июня
Евро несколько укрепил свои позиции по отношению к украинской валюте. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий день.
Курс злотого на 30 июня
НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 30 июня по сравнению с 29 июня на 1 копейку - до 11,93 гривни.
Что будет с курсом доллара и евро в июле - эксперт
В июле валютный рынок Украины может находиться под влиянием нескольких ключевых факторов, среди которых активность импортеров, динамика цен на энергоносители, объемы международной финансовой поддержки и ситуация с безопасностью. Об этом в комментарии Главреду сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
По его оценкам, курс доллара в этот период, скорее всего, будет колебаться в пределах 44,5–45,5 грн/$, тогда как евро может находиться в диапазоне 51–53 грн/€, при условии, что соотношение евро к доллару на мировых рынках будет оставаться в коридоре 1,14–1,18
"То есть общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в приемлемом режиме - без чрезмерных колебаний", - подытожил Лесовой.
Курс валют - последние новости
Как писал Главред, в понедельник, 29 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Американская валюта продолжает терять свои позиции, тогда как евро значительно вырос по отношению к гривне. Злотый также укрепился по отношению к украинской валюте.
Ранее сообщалось, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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